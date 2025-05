Lohja antaa luvat datakeskuksen rakentamiseen – väittää ettei tiedä kuka siellä toimisi

Lohjan kaupunki on tänään allekirjoittanut tonttikaupan kiinteistösijoitusyhtiö Hypercon kanssa, joka suunnittelee kaupunkiin uutta datakeskusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaupunki kertoo STT:lle olleensa asiasta etukäteen yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriöön viime perjantaina. Kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalon mukaan Lohjalle ei ole ilmennyt tietoa, joka estäisi tai viivyttäisi kauppaa.

- Olisi tietysti vähän erikoislaatuista, jos ilman mitään hyvää syytä jättäisimme kaupat tekemättä. Se ei antaisi meistä kaupunkina kovinkaan luotettavaa kuvaa muidenkaan yritysten suuntaan, Puistosalo sanoo.

Puolustusministeriökin myöntää antaneensa hankkeelle vihreää valoa, koska sen ei uskota haittaavan kansallista turvallisuutta.

LOHJAN kaupunki väittää, ettei se tiedä, mikä toimija Hypercon rakennuttamaan datakeskukseen olisi tulossa vuokralle.

Puistosalon mukaan kaupungille pääasia on, että toiminta tulevassa rakennuksessa on Suomen lakien mukaista.

Julkisuudessa on ollut huhuja, että Lohjalle haluaisi kiinalainen Tiktok, koska Hyperco tekee jo Kouvolaan kiinalaisyhtiölle datakeskusta. Yhtiö kuitenkin kiisti asian medialle sunnuntaina, muttei halunnut kertoa tulevasta Lohjan-vuokralaisestaan mitään.

- Se on selvinnyt, että ei se Tiktok ole sinne tulossa, enkä tiedä, kuinka vaarallinen se siellä Kouvolassakaan on, mutta se on kouvolalaisten asia, Puistosalo sanoo.

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) ja liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) olivat pyytäneet Lohjaa lykkäämään kaupantekoa siihen asti, että selviäisi kuka datakeskusta tulee käyttämään.

Juttua muokattu klo 14:48, muutettu kaupanteon aikamuotoa sen jälkeen kun kaupungin hyväksyntä tonttikaupalle toteutui.