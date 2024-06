Lohjan synnytysosasto lakkautetaan – Hus ei pyörtänyt päätöstään

Husin yhtymähallitus on päättänyt uudelleen Lohjan synnytysosaston jatkosta, kertoo Hus tiedotteessaan. Päätös on sama kuin aiemmin eli synnytysosasto lakkautetaan viimeistään vuonna 2026. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lohjan ja Porvoon sairaalat keskittyvät aiemman päätöksen mukaisesti vastedes päiväkirurgiaan.

Asian uudelleenkäsittelyn taustalla on Husin yhtymähallituksen reiluun kymmeneen jäseneen ja varajäseneen kohdistunut jääviysepäily.

Asiasta uutisoi aiemmin Svenska Yle.

HUSIN yhtymähallituksen puheenjohtajan Risto Rautavan mukaan tilanne on epäselvä ja siksi päätös tehtiin uudelleen. Ne hallituksen jäsenet, joihin jääviysepäily kohdistui, evättiin päätöksenteosta “varmuuden vuoksi”.

- Moni sanoo, että on tämä kyllä aikamoinen sotku. Onko tätä tajuttu siinä vaiheessa, kun alueet tehtiin? Rautava toteaa STT:lle puhelimitse.

Rautavan mukaan hallituksen jäseniin ja varajäseniin kohdistui kahdenlaisia jääviysepäilyjä. Lisää aiheesta “Tämän pitäisi saada kaikki hälytyskellot soimaan” – hallitusta vaaditaan tilille Husin tilanteesta

Osa jäsenistä evättiin päätöksenteosta sen takia, että he toimivat niin sanotusti kaksoisroolissa eli esimerkiksi kahdessa hallituksessa samaan aikaan.

Lisäksi osaa työntekijöistä epäillään niin sanotusta palvelusuhdejääviydestä. Palvelusuhdejääviydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa hallituksen jäsen on töissä sellaisessa organisaatiossa, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.

- Jotkut voivat olla kahtakin kautta jäävejä, Rautava sanoo.

Osa hallituksen jäsenistä on esimerkiksi yhtä aikaa sekä Husin että jonkun hyvinvointialueen hallituksessa tai jossain toisessa kunnassa töissä.

Rautavan mukaan tilanne on Husille uusi.

- Tämä johtuu osittain siitä, että soteratkaisu on uusi ja on paljon ihmisiä, joilla on kaksoisrooleja, hän toteaa.

Uutista muokattu klo 14.44: korjattu virhe 2.kappaleesta, päiväkirurgiaan, ei päivittäiseen kirurgiaan. Täydennetty klo 14.51 Risto Rautavan haastattelulla.