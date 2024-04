“Loimaan kassa” YTK löi uudet luvut pöytään: “Jäsenmäärämme kasvu perustuu aivan muuhun kuin työmarkkinoiden kärhämiin”

YTK Työttömyyskassan jäsenkasvu on jatkunut alkuvuoden viime vuotta vahvempana, se kertoo tiedotteessaan. Jäseniä on liittynyt alkuvuoden aikana 20 800. Viime vuonna vastaavana aikana jäseniä oli liittynyt noin tuhat vähemmän.

YTK tunnetaan kansan parissa myös nimellä Loimaan kassa.

– Sekä teollisuuden työntekijöitä että korkeakoulutettuja on ollut meidät valinneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin aiemmin, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Alkuvuoden poliittiset lakot eivät YTK:n mukana selitä tilannetta.

– Paljon puhutaan myös YTK:sta nyt lakkojen yhteydessä, mutta totuus on se, että meidän jäsenmäärämme kasvu perustuu aivan muuhun kuin työmarkkinoiden kärhämiin. Kasvumme salaisuus on se, että jäsenemme suosittelevat hyvän palvelumme vuoksi jäsenyyttä tuttavilleen ja perheenjäsenilleen. Tämä on vuodesta toiseen jäsenkyselyidemme osoittama fakta, Hänninen sanoo tiedotteessa.