”Loukkaa työttömäksi jääneitä ihmisiä” – pääministeri ei ymmärrä työttömien tilannetta, SDP:n Mäkynen sanoo

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on vieraantunut suomalaisten työttömien tilanteesta, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoo. Demokraatti Demokraatti

Mäkynen kommentoi pääministerin puheita keskiviikkona Keskuskauppakamarin veropäivässä, jossa Orpo muun muassa perusteli pienituloisiin kohdistuvia sosiaaliturvaleikkauksia ja suurituloisten veroalennuksia. Orpon mukaan Suomessa oli sosiaaliturvajärjestelmä, joka kannusti elämään tuilla. Orpo perusteli tätä sillä, että Suomessa oli samaan aikaan avoimia työpaikkoja, mutta myös työttömiä.

– Orpon hallituksen kaudella kohtaanto-ongelma on hävinnyt, koska työpaikkoja ei ole. Orpon ajatus, jonka mukaan ihmiset ovat työttömänä saadakseen sosiaaliturvaa, on täysin vieraantunut ja loukkaa työttömäksi jääneitä ihmisiä. Työttömyys ylitti 10 % ensimmäistä kertaa 90-luvun laman jälkeen ja avoimia työpaikkoja on alle 30 000, kun työttömiä on 267 000, Mäkynen sanoo tiedotteessa.

Orpo sanoi puheessaan, että hallitus on halunnut suojata viimesijaisen toimeentulon saajia eli heikoimmassa asemassa olevia. Mäkynen huomauttaa, että sosiaali- ja terveysministeriön uuden arvion mukaan 31 000 lasta putoaa köyhyyteen hallituksen leikkausten myötä. Ministeriön mukaan tähän mennessä tehdyt leikkaukset ovat osuneet aiempaa arviota kovemmin viimesijaisen toimeentulon saajiin. Asiasta uutisoi keskiviikkona Yle.

– Orpon ihmiskuva on ihmisiä voittajiin ja häviäjiin jakava ja pienituloisia väheksyvä, Mäkynen sanoo.

– Työttömyys johtuu ennen kaikkea työpaikkojen puutteesta. Lisäksi ihmisten terveysongelmat, vanhentunut koulutus, asuinpaikka ja omaisista huolehtiminen vaikeuttavat työllistymistä. Köyhyyden ja toimeentulovaikeuksien lisääminen kuormittaa työttömiä entisestään eikä suinkaan työllistä ihmisiä, vaan pitkittää työttömyyttä. Samoin aikuiskoulutustuen lakkauttaminen ja koulutusleikkaukset lisäävät työttömyyttä, Mäkynen muistuttaa.

Mäkynen katsoo, että hallitus on epäonnistunut kasvun luomisessa ja pidentänyt taantumaa huonosti ajoitetuilla ja kohdennetuilla leikkauksillaan. Mäkysen mukaan ministerit julistavat talouden käännettä, mutta ”suomalaiset joutuvat pettymään, kun kasvun sijaan tulee vain uusia leikkauksia heikoimmassa asemassa oleville”.

– Suomen kasvun suurin ongelma on kotimaisen kulutuksen heikkoudessa. Tämä on suoraa seurausta hallituksen leikkauspolitiikasta, kun ihmiset joutuvat varautumaan työttömyyttä varten, kun eivät voi luottaa hallituksen työllisyyspolitiikkaan tai työttömyysturvaan.