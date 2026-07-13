Kotimaa
13.7.2026 04:48 ・ Päivitetty: 13.7.2026 04:48
Luke: Puolukkaa ja mustikkaa riittää – lakkasato on vaikeampi ennustettava
Mustikasta ja puolukasta saadaan Suomessa tänä vuonna hyvä sato, kertoo Luonnonvarakeskus eli Luke alkukesän havaintojensa perusteella.
Mustikan sadon ennakoidaan olevan hyvä etenkin maan eteläosissa, muualla maassa tavanomainen tai hiukan sitä parempi.
Lämpimät touko- ja kesäkuun jaksot aikaistivat mustikoiden kypsymistä.
PUOLUKKA ei ole vielä kypsynyt, mutta senkin sadon arvioidaan olevan koko maassa hyvä.
Suomuurain eli lakka taas tuottanee tavanomaista vaihtelevamman sadon, koska kukinnan aikaiset olosuhteet ovat pääsatoalueilla olleet pölyttäjille heikohkot. Joillain tutkituilla aluilla pölytys näytti epäonnistuneen täysin, toisilla taas tavanomaisesti.
Luke arvioi, että puustoiset suot ovat tänä kesänä monella paikkakunnalla parempia lakkamaita kuin perinteiset aavat alueet.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.