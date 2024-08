Lukiolaisten Liitto: “Järjen ääni on saavuttanut vallanpitäjät”

Suomen Lukiolaisten Liitto iloitsee siitä, että lukio- ja ammattikoulutus säilyvät opiskelijoille maksuttomana. Järjestö kertoo asiasta tiedotteella. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa maksuttoman oppimateriaalien rajaamisesta tuleva säästö on korvattu vähennyksillä toisen asteen koulutuksen hankerahoituksesta ja ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksesta.

Suomen Lukiolaisten Liiton mukaan myös nämä leikkaukset ovat kipeitä, mutta tekevät huomattavasti vähemmän hallaa koulutuksen saavutettavuudelle ja nuorten hyvinvoinnille.

– Järjen ääni on saavuttanut vallanpitäjät! Maksuton toinen aste on tärkeä erityisesti niille nuorille, joilla on haasteita toimeentulon, oppimisen tai terveyden kanssa. Uskon, että uhka maksuttoman toisen asteen päättymisestä on varjostanut monella lukiolaisella lukuvuoden alkua, kommentoi Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja August Kiattrakoolchai tiedotteessa.