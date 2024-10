Lulu Ranne vaitonainen kiintiöpakolaisista – “Vellovat huhut ja huolet ovat turhia”

Helsingin Sanomat kertoi hiljattain, että perussuomalaiset ministerit haluaisivat valikoida kiintiöpakolaisia uskonnon perusteella. Johannes Ijäs Demokraatti

Perussuomalaiset pyrkii vähentämään kiintiöpakolaisten ottamista muslimimaista ja ottamaan heitä sen sijaan kristillisistä maista, useat lehden lähteet ovat sanoneet.

Lähteiden mukaan perussuomalaiset sisäministerit Mari Rantanen ja häntä parhaillaan sijaistava Lulu Ranne olisivat ohjeistaneet virkamiehiä valmistelemaan ensi vuoden kiintiön kohdentamista niin, ettei pakolaisia enää otettaisi aiemmassa määrin esimerkiksi Afganistanin kaltaisista muslimimaista vaan esimerkiksi pääosin katolilaisesta Venezuelasta.

Lulu Ranne oli vaitonainen medialle asiasta tänään eduskunnassa. Hän kiersi hänelle esitetyt kysymykset:

Miten on, otettaisiinko kiintiöpakolaisia enemmän kristillisistä maista, pitääkö Helsingin Sanomien kirjoitus paikkaansa?

– Se, mitä olen viestipalvelu X:ssä todennut ihan selkeästi eli meillä on tietyt prosessit, joiden mukaan virkamiesvalmistelu menee ja sitten sieltä tulee ulos esitys, joka on täysin asianmukainen.

– Me toimimme tässä sillä tavalla niin kuin siinä prosessissa on todettu eli hallitus tekee lopullisesti sitten päätöksen siitä esityksestä, mikä sieltä virkamiesvalmistelusta tulee ulos.

– En tässä vaiheessa enempää kommentoi, Ranne päätti.

Ranne on kirjoittanut viestipalvelu X:ssä eilen seuraavasti:

– Uutisointi kiintiöpakolaisista jatkuu. Suomen pakolaiskiintiö on 500. Virkamiehet valmistelevat parhaillaan virallisen prosessin mukaan esitystä alueellisesta kohdentumisesta. Lopullisen päätöksen siitä tekee hallitus. Asian ympärillä vellovat huhut ja huolet ovat turhia.

RKP:N puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz totesi Demokraatille, että kun puhutaan pakolaisista ja kiintiöpakolaisista, kriteeri tietenkään ei niinkään ole uskonto vaan se, miten uhkaavassa tai millaisessa asemassa ihminen on.

Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen sanoi puolestaan, että HS:n tietoihin pohjaava kaavailu uskonnosta valintaperusteena kiintiöpakolaisia otettaessa olisi “jälleen kerran Suomen suuntaa muuttava ja käänteentekevä asia”.

Lehtinen muistuttaa, että kiintiöjärjestelmässä on ihmisiä, jotka on jo tunnistettu haavoittuvassa asemassa oleviksi ja heillä on pakolaisstatus, jonka perusteella heidät on ohjattu uudelleensijoitusjärjestelmään.

– Tämä on perustavaa laatua oleva tärkeä asia. Kyse ei ole enää ihmisistä, joiden suojelun tarvetta pitäisi enää punnita, hän totesi.

Se, että määrittely tapahtuisi vieläpä uskonnon perusteella, olisi Lehtisen mukaan erittäin poikkeuksellista ja samalla pakolaisstatuksen haavoittuvuuden ja humanitäärisen työn periaatteen vastaista. Sama koskisi hänen mukaansa kansalaisuuden tai vaikkapa poliittisen näkemyksen pohjalta tehtävää valintaa.