Luontopalvelujen rahoitus vähenee, vaikka Metsähallitus teki kaikkien aikojen parhaan tuloksen liiketoimintapuolella – ”Kaksijakoinen tilanne”

Vaikka Metsähallituksen budjettivaroilla rahoitettavien Luontopalvelujen rahoitus on vähentynyt, teki Metsähallitus liiketoimintapuolella kaikkien aikojen parhaan tuloksensa. Myös Metsähallituksen metsätalous teki kaikkien aikojen parhaan tuloksensa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Meillä on hieman kaksijakoinen tilanne: teemme liiketoiminnan puolella erinomaisen hyvää tulosta, mutta toisaalta luontopalvelujen ja julkisten hallintotehtävien budjettirahoitus on vähenemään päin, Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä (kuvassa) totesi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Metsähallituksen liikevaihto oli viime vuonna 485,2 miljoonaa euroa, kun se oli toissa vuonna 435 miljoonaa euroa. Tulos oli viime vuonna 179,8 miljoonaa euroa ja toissa vuonna 142 miljoonaa euroa.

Niemelän mukaan liiketoiminnan hyvä tulos johtui puun hyvästä hinnasta ja kysynnästä.

Metsähallitus ei kuitenkaan pysty paikkaamaan Luontopalvelujen vähentynyttä rahoitusta liiketoimintapuolen tuloillaan, sanoo luontopalvelujohtaja Henrik Jansson STT:lle.

- Meillä on tiukka palomuuri näiden kahden välissä. Käytännössä raha tulee takaisin, mutta se kulkee valtion, valtiovarainministeriön ja poliittisen päätöksenteon kautta. Me emme saa subventoida liiketoimintapuolelta luontopalveluita, Jansson selittää.

LUONTOPALVELUJEN rahoituksen vähentyminen tulee näkymään retkeilypalveluiden supistamisena, Metsähallituksen tiedotteessa kerrotaan.

Jo aiemmin kerrottiin, että Luontopalvelut selvittää luopumista Hossan, Kilpisjärven, Seitsemisen ja Teijon luontokeskusrakennuksista kevään aikana. Lisäksi Metsähallitus keskustelee Liminganlahden luontokeskuksen omistamisen tulevaisuudesta sen toisen omistajan, Limingan kunnan kanssa.

Tällä hetkellä Luontopalvelut keskustelee luontokeskusrakennusten tilanteesta sidosryhmien kanssa, Jansson kertoo.

Janssonin mukaan päätökset luontokeskusrakennuksista on tarkoitus tehdä tämän vuoden aikana.

Luontopalveluiden rahoitus pienenee tulevina vuosina 4,4 miljoonaa euroa.

- Sopeutamme ja kehitämme toimintaa kokonaisuutena. Se, mikä osuus tästä (säästöistä) kohdistuu retkeilypalveluihin, selviää kun kokonaisuus etenee, Jansson sanoo.

”Läsnäolo maastossa säilyy”

VIIDEN luontokeskusrakennuksen sulkemisuhka on jo herättänyt julkisuudessa keskustelua.

- Tarkoitus ei ole sulkea kohteita, vaan etsiä niille uutta elämää. Läsnäolo maastossa säilyy, Jansson tarkensi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa Luontopalvelujen kehittämisessä keskiössä on erityisesti digitalisaation hyödyntäminen.

- Mehän tarvitsemme yhä enemmän tietoa meidän luonnosta ja luonnontilasta, se on todella tärkeää. Tässä uusi teknologia voi tarjota uusia mahdollisuuksia. Se on aika kallista, jos me lähetämme joka kohteeseen ihmisiä, Jansson toteaa.

Tällaisia uusia teknologioita voisivat olla esimerkiksi tekoäly tai drone- ja satelliittikuvat.

Uudistuksessa on tärkeää ottaa huomioon myös uuden teknologian aiheuttamat päästöt, Jansson vakuuttaa.

METSÄHALLITUKSEN mukaan retkeilyn ja eränkäynnin suosio säilyi viime vuonna vakaana.

Kansallispuistoissa ja muilla Metsähallituksen retkikohteilla vierailtiin yhteensä 8,6 miljoonaa kertaa. Lisäksi lupa-asiakkaat viettivät valtion mailla yli puoli miljoonaa vuorokautta metsästäen ja kalastaen.

Frida Ahonen / STT