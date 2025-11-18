Kotimaa
18.11.2025 06:08 ・ Päivitetty: 18.11.2025 06:13
Luottamus mielenterveyspalveluiden saatavuuteen heikentynyt
Lähes puolet suomalaisista kokee mielenterveyspalveluiden saatavuuden heikentyneen viimeisen vuoden aikana, selviää tuoreesta Mielenterveyden keskusliiton mielenterveysbarometrista.
Vain neljä prosenttia näki palveluiden saatavuuden parantuneen.
Palveluiden saatavuus on koettu vuosi vuodelta heikommaksi aina vuodesta 2019 asti, jolloin saatavuuden näki heikenneen noin kolmannes vastaajista.
Barometrin tulosten mukaan luottamusta riittävien mielenterveyspalveluiden piiriin pääsemisestä löytyy 42 prosentilta suomalaisista. Kriittisimmät löytyvät Länsi-Suomesta sekä Helsinki-Uusimaa-akselilta, alle 30-vuotiaista ja alimmasta tuloluokasta.
LUOTTAMUS mielenterveyspalvelujen piiriin pääsemisestä oli vahvempaa korkeampien tulojen ja iän myötä. Eniten luottoa riittävään apuun löytyy muualla Etelä-Suomessa, yli 70-vuotiailla ja korkeimmassa tuloluokassa.
Keskusteluhoito ja liikunta ovat suomalaisten mielestä tärkeimmät hoitomuodot mielenterveysongelmien hoitamiseen. Niitä piti sopivana hoitomuotona yli 90 prosenttia vastaajista.
Vertaistukea kannatti 84 prosenttia ja mielenterveysjärjestöjen toimintaa 82 prosenttia. Myös lääkehoitoa kannatti runsaat 80 prosenttia.
Tutkimukseen vastasi helmikuussa 2 000 aikuista suomalaista. Tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 2,2 prosenttiyksikköä.
Emmi Tilvis/STT
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.