”Luottamus taksiliikenteeseen on karissut” – nyt korjataan useita merkittäviä ongelmia, kansanedustaja iloitsee

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen työ edellisen taksiuudistuksen ongelmien korjaamiseksi on nyt loppuvaiheessa, kun eduskunta on hyväksynyt lakipaketin, Kvarnström kertaa. Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen katsoo tiedotteessaan taaksepäin:

– Bernerin taksiuudistus sisälsi juuri ne kielteiset vaikutukset, joista oppositio varoitti, mutta jotka Sipilän hallitus ja jopa osa silloisesta oppositiosta sivuutti. Tutkimukset osoittavat, että taksiliikenteessä harmaa talous on lisääntynyt, hinnat nousseet ja esteettömyys heikentynyt. Myös luottamus taksiliikenteeseen on karissut, Kvarnström sanoo.

Hän painottaa, että tässä vaiheessa ei kuitenkaan voida peruuttaa menneeseen, kun taksimarkkinat ovat jo avautuneet.

– Meidän on kehitettävä olemassa olevaa lainsäädäntöä asteittain oikeaan suuntaan. On kaikkien etu, että on olemassa selkeät ja oikeudenmukaiset säännöt, jotka asettavat vaatimuksia ja tuovat vakautta, Kvarnström sanoo.