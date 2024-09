“Luottamus työmarkkinoilla on todella viety” – välikysymys hallitukselle saa kannatusta

Kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.) kritisoi hallituksen toimia, jotka vaikuttavat kielteisesti työmarkkinoihin. Demokraatti Demokraatti

– Ei taida olla enää ketään, kuka uskoisi tämän hallituksen olevan työntekijöiden puolella. Viimeisetkin argumentit murenevat, kun hallitus on viemässä eteenpäin epäoikeudenmukaista vientimallia, hän toteaa tiedotteessa.

Ehdotetut muutokset vakiinnuttavat Rantasen mukaan palkkaeroja ja heikentävät erityisesti naisvaltaisten alojen asemaa työmarkkinoilla.

– Tästä syystä kannatan Antti Lindtmanin esitystä välikysymyksen esittämisestä hallitukselle, mikäli esitys tuodaan eduskuntaan.

Hallituksen toimien sijaan työmarkkinoille tarvitaan Rantasen mukaan avoimuutta ja rehellisyyttä ja sopimisen vapautta, jota hallitus kaikessa muussa toiminnassaan perään kuuluttaa.

– Hallitus on kuitenkin valmis rajoittamaan tätä sopimisen vapautta silloin, kun naisvaltaiset alat vaativat itselleen aiempaa parempaa palkkaa. Tämä on pöyristyttävää. Luottamus on todella viety.

RANTANEN huomauttaa, että oikeuskansleri näkee lakiehdotuksessa jännitteitä perustuslaillisten oikeuksien, kuten ammatillisen yhdistymisvapauden sekä Suomen kansainvälisten sitoumusten kannalta.

– Lainsäädännöllinen puuttuminen työmarkkinajärjestöjen sopimusvapauteen ja sovittelun riippumattomuuteen on jo vaarantanut lisää työmarkkinajärjestelmän toimivuutta sekä aiheuttanut oikeudellisia ongelmia.

Nyt ei olla Rantasen mukaan vain betonoimassa naisvaltaisia aloja palkkakuoppaan vaan tämän jälkeen naisten euro vain pienenee väistämättä suhteessa miehiin. Tällä hetkellä naisten palkkaeuro on 84 senttiä.

– Hallituksen suunnittelema vientimalli ei ainoastaan sementoi palkkakuoppaa, vaan uhkaa syventää sukupuolten välistä kuilua entisestään. Kun vientialat, joissa miehiä työskentelee enemmän, määrittävät yleisen palkkalinjan, naisvaltaisten alojen palkankorotusmahdollisuudet kaventuvat entisestään.