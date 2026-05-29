Politiikka
29.5.2026 11:58 ・ Päivitetty: 29.5.2026 11:58
LVM torppasi oman valmistelunsa – liian kallista
Liikenne- ja viestintäministeriössä lopetetaan sijaintitietopalvelua koskevan lakiesityksen valmistelu.
Tarkoituksena oli saada maanalaisen verkkoinfrastruktuurin sijaintitiedot paremmin kansalaisten ja organisaatioiden käyttöön.
VUONNA 2024 liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) keskeytti valmistelun turvallisuushuolien vuoksi. Valmistelua jatkettiin uudella mallilla, mutta lausuntokierroksen perusteella se olisi lisännyt hallinnollista työtä ja turvallisuusselvitysten kustannuksia.
Ministeriön tiedotteen mukaan kustannukset olisivat suuremmat kuin odotetut hyödyt.
