“Lyhytnäköistä ja epäoikeudenmukaista” – SDP:n Rantanen: nuoret ulkomaalaiset työntekijät joutuvat ahtaalle

Kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.) pitää hallituksen esitystä niin sanotusta kolmen ja kuuden kuukauden säännöstä lyhytnäköisenä ja epäoikeudenmukaisena. Demokraatti Demokraatti

Hallituksen esitys velvoittaa ulkomaalaiset työntekijät poistumaan Suomesta kolmen kuukauden ja erityisasiantuntijat kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä, elleivät he solmi uutta työsopimusta siinä ajassa.

– Tämä esitys kohdistuu erityisen raa’asti nuoriin ja epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleviin ulkomaalaisiin, ja uhkaa syrjäyttää heidät suomalaisilta työmarkkinoilta, Rantanen toteaa tiedotteessa.

Nykyään kaksi kolmasosaa nollatuntisopimuksilla työskentelevistä palkansaajista on alle 35-vuotiaita, ja osa-aikatyö on yleistä juuri nuorten keskuudessa. Ulkomaalaistaustaisilla nuorilla on erityisen suuri riski joutua määräaikaisiin ja osa-aikaisiin työsuhteisiin, jotka painottuvat usein ilta- ja viikonlopputöihin, Rantanen huomauttaa.

– Hallituksen järjetön esitys iskee suoraan muun muassa näihin nuoriin – ryhmään, joka jo valmiiksi kohtaa haasteita pysyvän työsuhteen löytämisessä. On täysin kohtuutonta odottaa, että tällaisessa asemassa oleva työntekijä onnistuu löytämään uuden työsuhteen vain kolmen kuukauden sisällä.

LISÄKSI Suomea vaivaa kohtaanto-ongelma eli työpaikat ja työntekijät eivät eri syistä kohtaa. Rantasen mielestä tähän ongelmaan pitäisi puuttua, jotta sekä suomalaisille että ulkomaalaisille työntekijöille voitaisiin taata paremmat työmarkkinat.

– Esitys ei ainoastaan aja nuoria ulkomaalaisia työntekijöitä pois Suomesta, vaan se myös heikentää Suomen houkuttelevuutta ulkomaisen työvoiman silmissä. Miksi kukaan tulisi maahan, jossa epävarmuus työsuhteen jatkumisesta voi tarkoittaa nopeaa karkotusta?

Työsuhteen päättyminen tulee monelle yllätyksenä, erityisesti koeajalla, eikä työnhakutaitoja kehitetä hetkessä, Rantanen painottaa. Tästäkin näkökulmasta kolmen kuukauden työnhakuaika on epärealistinen ja kohtuuton vaatimus.

– On selvää, että tämä esitys ei paranna työllisyyttä, vaan päinvastoin vaikeuttaa jo ennestään haavoittuvassa asemassa olevien työntekijöiden mahdollisuuksia löytää työtä ja pysyä maassa. Sen sijaan, että hallitus loisi edellytyksiä pidemmälle työnhakuajalle ja parantaisi työvoimapalveluja, se kiristää sääntöjä, jotka työntävät ulkomaalaisia työntekijöitä pois Suomesta.

Rantasen mielestä esitys myös vahingoittaa Suomen kilpailukykyä ja vaikeuttaa ulkomaalaisen työvoiman asemaa.