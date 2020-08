Yhdysvalloissa demokraattien varapresidenttiehdokkaaksi eilen noussut senaattori Kamala Harris syyttää presidentti Donald Trumpia maan syvästä koronaviruskriisistä.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Harrisin mukaan Trumpin epäonnistumiset alkoivat siitä, ettei tämä suhtautunut virukseen tarpeeksi vakavasti epidemian alkuvaiheessa, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

– Hän on vastustanut testausta ja seilannut edestakaisin turvaväleihin ja maskeihin liittyvissä kysymyksissä. Hän on kuvitellut tietävänsä enemmän kuin asiantuntijat, Harris moitti istuvaa presidenttiä vaalitilaisuudessa.

Harris, 55, ja demokraattien tuleva presidenttiehdokas Joe Biden, 77, aloittivat ensimmäisen yhteisen kampanjatilaisuutensa Delawaressa puolilta öin Suomen aikaa.

Ehdokkaat puhuivat Bidenin kotikaupungissa Wilmingtonissa paikallisen koulun salissa yleisönään vain turvavälein istumaan ohjatut toimittajat, useat mediat kuvailivat. Molemmilla ehdokkailla oli ennen puheiden pitämistä kasvoillaan maskit, ja he noudattivat turvavälejä. Kaksikon kannattajia kokoontui koulun ulkopuolelle.

Kiinnostavana kysymyksenä pidetään sitä, miten demokraatit aikovat kampanjoida tästä eteenpäin koronapandemian varjossa. CNN:n mukaan Biden piti edellisen varsinaisen vaalitilaisuutensa maaliskuun alussa. Sen jälkeen Biden on koronarajoitusten vuoksi kampanjoinut lähinnä kotiinsa rakennetusta studiosta käsin, mikä on rajoittanut demokraattiehdokkaan näkyvyyttä erityisesti presidentti Trumpiin verrattuna.

Demokraattien presidenttiehdokas nimetään virallisesti puoluekokouksessa Milwaukeessa 17. elokuuta. Nimeämiskokouksista on perinteisesti alkanut kiivas kampanjointikausi.

”Pyysin, että hän on viimeinen ääni huoneessa”

Harrisin mukaan Yhdysvalloissa kaivataan nyt johtajuutta.

– Maa huutaa johtajuutta, mutta meillä on presidentti, joka välittää enemmän itsestään kuin hänet valinneista ihmisistä, Harris sanoi.

Harrisin mukaan Trumpin johtajuuden puute näkyy esimerkiksi maan heikkona taloustilanteena.

Yhdysvalloissa on todettu määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja virukseen liittyviä kuolemia maailmassa. Tartuntojen määrä oli keskiviikkona paikallista aikaa lähes 5,2 miljoonaa, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Kuolemia on tilastoitu noin 166 000.

Biden puolestaan vakuutti, että hänen hallintonsa vastaisi kriisiin laajalla suunnitelmalla, jonka kulmakivenä olisivat tieteeseen perustuvat toimet.

Toiselle kaudelle pyrkivän Trumpin kritisoinnin lisäksi Biden ja Harris keskittyivät kehumaan toistensa vahvuuksia. Bidenin mukaan intialaisen äidin ja jamaikalaisen isän tyttärenä Harrisin elämä kertoo ”Amerikan tarinan”.

– Hän tietää henkilökohtaisesti, kuinka maahanmuuttajaperheet rikastuttavat maatamme. Hän tietää myös, millaista on kasvaa mustana ja intialais-amerikkalaisena Yhdysvalloissa, Biden sanoi.

Biden kuvaili myös varapresidentin roolia Valkoisen talon päätöksenteossa. Presidentti Barack Obaman varapresidenttinä toimineen Bidenin mukaan kyse on siitä, kenen kanssa presidentti haluaa keskustella juuri ennen tärkeää päätöstä.

– Kun keskustelimme varapresidenttiyden mahdollisuudesta Obaman kanssa, hän kysyi minulta mitä haluan eniten. Sanoin, että haluan olla viimeinen ihminen huoneessa ennen kuin hän tekee tärkeitä päätöksiä. Sitä minä pyysin Kamalalta. Pyysin, että hän on viimeinen ääni huoneessa.

Harris pyysi äänestäjiltä vahvaa mandaattia

Biden ja Harris ovat julistaneet kampanjansa ”taisteluksi amerikkalaisten sieluista”. Harris käytti samoja sanoja muistuttaessaan ihmisiä äänestämisen tärkeydestä. Hänen mukaansa demokraatit tarvitsevat marraskuun alun vaaleissa vahvan mandaatin.

– Tarvitsemme mandaatin, joka todistaa, että muutamat viime vuodet eivät edusta sitä, keitä olemme tai keitä haluamme olla, Harris painotti.

Harrisin mukaan Yhdysvaltojen pitää pystyä käsittelemään etenkin maan kesto-ongelmaa rasismia.

– Meillä on meneillään moraalinen tilinteko liittyen rasismiin ja rakenteelliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Se on tuonut kaduillemme uuden omatunnon äänen, joka vaatii muutosta.

Harrisin valinta näkyi heti rahoituksessa

Kampanjapuheidensa jälkeen Harris ja Biden pitivät vielä virtuaalisen varainkeruutilaisuuden keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Sen aikana Biden kertoi, että Harrisin valinta varapresidenttiehdokkaaksi näkyi heti vaalirahan määrässä.

Vuorokaudessa rahaa lahjoitettiin Bidenin mukaan 26 miljoonaa dollaria. Asiasta kertoo muun muassa CNN.

– Vastaus on ollut pakahduttava. Innostus on kouriintuntuvaa, meillä on niin paljon pelissä, Biden kuvaili.

CNN:n mukaan Trumpin kampanja on tähän mennessä onnistunut varainkeruussa jonkin verran Bidenin tiimiä paremmin.

Heinäkuun lopussa Biden ja demokraatit ilmoittivat kampanjarahoitusta olevan käytettävissä noin 294 miljoonaa dollaria, kun Trumpin ja republikaanien senhetkinen summa oli noin 300 miljoonaa.