Maahanmuuton rajoittaminen on myrkkyä startup-yritykselle – ”Tällä alalla vaihtoehdot ovat miljardiluokka tai konkurssi.”

Suomi on kokoonsa nähden iso tekijä startup-maailmassa. Etenkin peliteollisuus tunnetaan ympäri maailmaa. Heikki Sihto Demokraatti

– Meillä on jo useita isoja menestyneitä yrityksiä, kuten Wolt ja Supercell, ja niistä esikuviksi nousseita voimahahmoja, jotka ovat vauhdittaneet ja kannustaneet muita yrityksiä. Samalla ne ovat tehneet Suomea tutuksi rahoittajille. Koulutuskin on meillä hyvää. Aalto-yliopiston opiskelijoista on tullut paljon yrittäjiä. Olennainen on myös teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slush, joka on globaalistikin aika poikkeava, Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad listaa Suomen valtteja.

Ennen startup-yhteisöä Zad työskenteli JHL:n ekonomistina. Hyppäys ammattiliitosta startup-maailmaan oli iso. Zadia uudessa työssä houkutteli mahdollisuus päästä rakentamaan alusta alkaen vasta rakenteilla olleen Suomen startup-yhteisön edunvalvontaa ja vaikuttamista.

Vuoden 2021 syksyllä perustettuun Suomen startup-yhteisöön kuuluu nyt noin 240 jäsenyritystä. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 4,5 miljardia euroa.

Vaikka kyseessä on merkittävä ala, sanoo Zad startup-yrityksiin liittyvän edelleen epäluuloja. Yksi asia on start­up-yrittämiseen kuuluva nopea kasvaminen ja tähän kuuluvat tappiot.

– Kasvuyritysten tappioita usein pöyristellään, mutta se kuuluu tähän alaan. Tavoitteena on kasvaa nopeasti. Vähän kärjistetysti sanottuna vaihtoehdot ovat miljardiluokan yritys tai konkurssi. Kasvuyritystä ei voi verrata 20 vuotta maltillisesti kasvaneeseen teollisuusyritykseen.

SAPISKAA saavat myös poliitikot, jotka ajavat maahanmuuton rajoittamista.

– Nykytilanteessa kaikki maahanmuuttoa vaikeuttavat päätökset ovat haitallisia. Nyt pitäisi keskittyä vain maahanmuuton helpottamiseen, Zad sanoo.

Hallitukselle tulee myös kehuja. Kiitosta saavat muun muassa huippuosaajiin liittyvät veroratkaisut, t&k-investointien kasvattaminen sekä monet ylätason hallitusohjelmakirjaukset, jotka mahdollistavat Suomelle myönteisen kasvupolitiikan.

– Taloustieteilijänä pidän hyvänä kaikkia toimia jotka kannustavat yrityksiä investoimaan, kasvamaan ja parantamaan tuottavuutta.

MUTTA takaisin siihen olennaiseen. Zad muistuttaa, että ilman kovia tekijöitä ei rakenneta menestyvää kasvuyritystä. Väkiluvultaan pienestä Suomesta ei löydy riittävästi huippuosaajia.

Zad näkee Suomella olevan paljon tekijöitä, joilla houkutella osaajia. Palkka ei ole ainoa ratkaiseva tekijä, jos tarjolla on kiinnostava työ ja toimiva yhteiskunta kotipaikaksi.

– Moni huippuosaaja haluaa tehdä merkityksellistä työtä, parantaa maailmaa. Esimerkiksi suomalainen puhtaaseen siirtymään liittyvä yrittäminen ja osaaminen kiinnostavat.

– Turvallisuus on iso tekijä. Tiedän monen yrityksen vievän rekrytilanteessa työnhakijan kaupungille kävelemään. Moni ihastuu jo siitä, että lapset voivat kävellä yksin koulusta kotiin. Tai että hävinnyt lompakko Suomessa usein toimitetaan poliisilaitokselle. Ei tällaista voi ostaa rahalla.