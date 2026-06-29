Työmarkkinat
29.6.2026 09:30 ・ Päivitetty: 29.6.2026 09:30
Maahanmuutto Suomeen viriää jälleen: työvoimaksi tulijoiden määrä kasvussa
Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo.
Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arviotaan tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä ylöspäin.
Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6 200, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat Suomessa käyntiin saadut kansainväliset isot teollisuushankkeet.
Tämän vuoden kokonaishakemusmääräksi arvioidaan 11 000-13 000 hakemusta ja ensi vuoden 12 000-14 000 hakemusta.
VIRASTO vähensi samalla arviotaan oleskelulupahakemusten määrästä. Opiskelijoiden hakemusmäärä väheni tammi-toukokuussa 25 prosentilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.
Tammi-toukokuussa ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätettiin runsaat 700, mikä on seitsemän prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.
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