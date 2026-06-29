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Työmarkkinat

29.6.2026 09:30 ・ Päivitetty: 29.6.2026 09:30

Maahanmuutto Suomeen viriää jälleen: työvoimaksi tulijoiden määrä kasvussa

iStock

Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arviotaan tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä ylöspäin.

Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6 200, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat Suomessa käyntiin saadut kansainväliset isot teollisuushankkeet.

Tämän vuoden kokonaishakemusmääräksi arvioidaan 11 000-13 000 hakemusta ja ensi vuoden 12 000-14 000 hakemusta.

VIRASTO vähensi samalla arviotaan oleskelulupahakemusten määrästä. Opiskelijoiden hakemusmäärä väheni tammi-toukokuussa 25 prosentilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Tammi-toukokuussa ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätettiin runsaat 700, mikä on seitsemän prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

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