Maailma ei tule valmiiksi vain suorittamalla – ”Ole armollinen itsellesi”

Arjen kiireys, suorittaminen, täytyy jaksaa, täytyy suorittaa, olla paras, pyrkiä olemaan paras, älä anna periksi, suorita, suorita, suorita. Kuulostaako tutulta? Kim Lindström JHL:n pääluottamusmies, Lapua

Tuntuuko arki kiireiseltä? Töitä, lasten kuskaamista harrastuksiin, kokkailua, omat harrastukset, ystävillä vierailut ja niin edelleen. Onko käynyt mielessä että 24 tuntia vuorokaudessa ei riitä?

Pysähdy! Kun työkaveri tulee vastaan töissä, tervehdi ja kysy kuulumisia, ole innostunut siitä miten hänellä menee. Kuuntele, voit olla ainoa ihminen joka huomioi hänet juuri sinä päivänä. Kun ihminen saa edes hetken huomion, hänelle tulee tunne että hän osa jotakin, työssä osa työyhteisöä.

Arjessa tulee tehdä samoin. Keskustele ja kuuntele vaikka niitä toisia vanhempia lasten pelikenttien reunoilla tai vaikka oman taloyhtiön naapuria kohdatessanne. Aina voi kysyä mitä kuuluu. Olette osa samaa yhteisöä.

Kilpailemme koko ajan ajasta. Meidän pitäisi käyttää aikaa ihmisyyteen ja yhteisöllisyyteen suorittamisen sijaan. Varsinkin näinä aikoina, kun on helppoa heittää törkyviestejä nimettöminä sosiaaliseen mediaan. Voimme olla asioista eri mieltä ja keskustella, sen sijaan että oksentaisimme nimettömänä roskaa toisen ihmisen taakaksi. Emme ikinä saa perusteluja, miksi toinen ajattelee miten ajattelee, ja tilanne luo vaan vastakkainasettelua.

HENKILÖN statuksella ei ole väliä, me kaikki olemme kuitenkin ihmisiä. Meillä on tunteet, myös sillä kovimmallakin karjulla. Surussa joskus ei tiedä mitä sanoa toiselle. Silloinkin on hyvä todeta, että ”hei en tiedä mitä sanoa, tuen sinua” – aina ei tarvita sanoja, riittää kun on läsnä.

Ole armollinen itsellesi, sinun ei tarvitse olla se kovin suorittaja, paras kaikessa. Pysähdy. Meillä on aikaa rajallisesti, käytä sitä viisaasti. Mieti oletko syntynyt suorittamaan vai riittäisikö vähän armollisempi suoriutuminen?

Maailma ei tule valmiiksi suorittamalla. Onko se aika, minkä täällä vietämme, kuitenkin parempaa kuuntelemalla ja keskustelemalla ihmisenä ihmiselle? Anna toiselle ihmiselle kaikkein kalleinta eli omaa aikaasi. Uskon, että että lopuksi siitä meidät itse kukin muistetaan.

Kohtaamisiin hymyillen!

Kirjoittaja on JHL:n pääluottamusmies ja puolueosaston puheenjohtaja Lapualta.