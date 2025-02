Maailman myrskyissä edes onnellinen Suomi ei ole varmasti turvassa

Valtioiden itsenäisyys ei näytä olevan suuressa arvossa. Suuren Venäjän hyökättyä pienemmän Ukrainan kimppuun on ukrainalaisten oikeutus omaan maahan katsottu kyseenalaiseksi.

Onko muidenkaan maiden itsenäisyys turvassa?

Sotia on käynnissä maailmalla jatkuvasti, ja yhtä jatkuvasti näistä sotivista maista lähtee ihmisiä etsimään parempia elämän mahdollisuuksia muualta.

Toiseenkin suuntaan on liikettä. Syyriasta 2010-luvulla sotaa paenneista ihmisistä moni on nyt al-Assadin vallan kaaduttua palaamassa kotimaahansa. Rakkaus omaan maahan on suurta, vaikka se maa olisikin pommitettu raunioiksi.