Maailman onnellisin maa? – joka toinen suomalainen nainen on kokenut väkivaltaa parisuhteessa

Keväällä julkaistiin Maailman onnellisuusraportti, jonka ykkössijalla on jälleen kerran Suomi jo seitsemättä kertaa peräkkäin. Tämä World Happines Report 2024 julkaistiin kansainvälisenä YK:n onnellisuuden päivänä 20. maaliskuuta. Joanna Uusitalo-Silver Opettaja, Seinäjoki

Viimeisen vuoden aikana mediassa on ollut esillä muut asiat kuin meidän suomalaisten onnellisuus. On uutisoitu naisiin kohdistuvasta väkivallasta, jota koetaan tyypillisesti kotona. Tekijänä on usein oma puoliso tai ex-puoliso.

“Naisiin kohdistuva väkivalta on siirtynyt sukupolvelta toiselle.”

Hälyttävää on se, että lähes joka toinen 16-17 vuotias tyttö on kokenut väkivaltaa seurustelun aikana. Suomessa tytöt kokevat väkivaltaa myös digitaalisissa ympäristöissä, tekijöinä ovat niin tutut kuin tuntemattomat. Tämä tarkoittaa suoraan sitä, että naisiin kohdistuva väkivalta on siirtynyt sukupolvelta toiselle, eikä kierre ole toivotulla tavalla katkennut.

Suomi on ollut näissä tilastoissa kärkimaita jo 2000-luvun alusta, jolloin väkivaltaa oli kohdannut kolmannes naisista. Nyt joka toinen suomalainen nainen on kokenut väkivaltaa parisuhteessa.

Naisiin kohdistuvan väkivallan lisäksi tänä vuonna on puhuttanut naisten kuolemat parisuhdeväkivallan sekä sattumanvaraisina uhreina. Voidaan puhua raa’asta ja sadistisesta väkivallasta, joka on päätynyt naisen kuolemaan. Vuosittain parisuhdeväkivallan uhreina kuolee noin 20 naista. Jokainen heistä on liikaa.

TUTKIMUKSIIN nojaten pystytään toteamaan, että taustalla vaikuttavat juurtuneet sukupuolten välinen epätasa-arvo ja käsitykset siitä, että naisen asema on alisteinen suhteessa mieheen. Tiedetään, että sotatraumat yltävät neljänteen sukupolveen saakka ja juuri väkivalta on yksi sen muodoista. Nyt kuitenkin ollaan jo niissä sukupolvissa, joissa väkivalllan ei pitäisi enää toistua.

Suomessa on tehty naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma 2020-2023. Ohjelma sisälsi yhteensä 32 erilaista toimenpidettä.

“Väkivallan torjuntaohjelman on oltava käytössä jokaisessa kodissa.”

Siinä painotettiin naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyä, tietoisuuden lisäämistä sekä erityisesti esitutkinta- ja oikeusviranomaisten osaamisen parantamista. Ohjelmassa oli kokonaisuus myös viranomaisten ja ammattihenkilöstön kouluttaminen naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisesta.

Uskallan sanoa, että nyt on aika muuttaa toimintatapoja. Nyt viittaan erityisesti teihin miehiin, asiat voi ratkaista toisinkin.

Väkivallan torjuntaohjelman on oltava käytössä jokaisessa kodissa. Kun luokan perältä kuuluu vilkkaan nuoren miehen suusta aiheista puhuttaessa ”surullista”, voin luottaa siihen, ettei väkivalta ole kaikkien toimintamalli ja he olkoot malleja kaikille muillekin.

