Maanpuolustuskorkeakoulun opettaja hakulaiteiskusta: ”Vaativa ja taitavasti toteutettu operaatio”

Erittäin onnistunut ja vaativa tiedustelu- ja vaikuttamisoperaatio, kuvaa Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen opettaja everstiluutnantti Petteri Viitanen Libanonissa tapahtunutta hakulaiteiskua. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän luonnehtii iskua laajuudessaan poikkeukselliseksi. Tekijällä on täytynyt olla myös hyvää tiedustelutietoa siitä, mitä tuotteita äärijärjestö Hizbollah haluaa hankkia. Näin mittava ja ilmiselvästi pitkään valmisteltu operaatio viittaa valtiolliseen toimijaan.

- Mikäli ja niin kuin todennäköistä on, että Israel on tämän takana, niin on ollut kyllä vaativa ja taitavasti toteutettu operaatio, Viitanen sanoo STT:lle.

Hän pitää todennäköisenä, että Hizbollah on hankkinut hakulaitteet tutun ja luotettavana pidetyn toimittajan kautta.

- Että sen kautta on saatu syötettyä sisään tämmöisiä korruptoituneita välineitä iso määrä, niin pelkästään jo se on ollut aika iso temppu.

Toistaiseksi ei ole tietoa, missä vaiheessa räjähdysaine on laitteisiin lisätty, mutta Viitasen mukaan todennäköisesti tämä on tapahtunut tuotantoketjun loppupäässä. Itse räjähdysaineen lisääminen hakulaitteeseen ei ole asiaan perehtyneelle ihmiselle teknisesti vaikeaa.

Viitasella ei ole tietoa räjähdysaiheen laadusta. Selvää on, että aineen on oltava sekä tehokasta, jotta sitä tarvitaan mahdollisimman vähän, että luotettavaa, jotta se ei räjähdä vahingossa.

- Yksittäisessä laitteessa on ollut räjähdysainetta todennäköisesti vain muutama gramma.

Jos hakulaite on ollut vaikka taskussa tai kädessä, jo tuo määrä on riittänyt aiheuttamaan tuhoa. Kovin paljon laitteeseen ei mahdukaan, ja isompi lisäys piipparin painossa olisi jo saatettu huomata.

VIITASEN mukaan isku oli myös onnistunut tiedonhankintaoperaatio. Todennäköistä on, että Israel ottaa iskussa haavoittuneita tarkempaan seurantaan, kun heillä on nyt paljastunut hakulaitteen kautta yhteys Hizbollahiin.

Viitanen tosin huomauttaa, että kaikki vammoja saaneet eivät välttämättä ole Hizbollahin jäseniä, sillä järjestö on antanut piippareita myös omille kontakteilleen esimerkiksi avustusjärjestöissä, jotta heidän kanssaan voidaan viestiä turvallisesti.

Hizbollahissa edessä on nyt tarkka syyni, kun eri viestintälaitteita joudutaan avaamaan ja tarkistamaan, onko niissä vakoilulaitteita tai räjähteitä.

Merja Könönen / STT