Määräys Kennedyn murhan asiakirjoista – Trump: Kaikki paljastuu

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump armahti torstaina aborttia vastustaneita mielenosoittajia. Hän armahti yhteensä 23 abortinvastustajaa, jotka olivat saaneet tuomiot edeltävän presidentin Joe Bidenin hallinnon aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valkoinen talo ei kertonut tarkemmin armahdetuista tai heidän tuomioistaan. Mediatietojen mukaan mielenosoittajat oli tuomittu siitä, että he estivät pääsyn aborttiklinikoille. Asiasta kertoo muun muassa CNN.

- Heitä ei olisi pitänyt asettaa syytteeseen. Monet heistä ovat iäkkäitä ihmisiä. On suuri kunnia allekirjoittaa tämä, Trump sanoi toimittajille presidentin työhuoneessa Oval Officessa.

Trump allekirjoitti armahdukset päivää ennen suurta abortinvastaista mielenosoitusta Washingtonissa. Trumpin on määrä puhua tapahtumassa videolla, ja varapresidentti J. D. Vancen on määrä osallistua tapahtumaan.

Viime aikoina Trump ei ole ottanut suoraan kantaa aborttikysymykseen. Aiemmin hän on kuitenkin ottanut kunniaa liittovaltion aborttioikeuden kumoamisesta.

Vuoden 2022 kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi pitkään voimassa olleen Roe vastaan Wade -päätöksen, joka oli turvannut aborttioikeuden liittovaltiotasolla. Taustalla oli se, että Trump nimesi ensimmäisellä kaudellaan useamman konservatiivituomarin maan korkeimpaan oikeuteen. Päätöksen jälkeen ainakin 20 osavaltiota on rajoittanut aborttioikeutta kokonaan tai osittain.

Aiemmin Trump armahti noin 1 500 ihmistä, jotka oli tuomittu vuoden 2021 loppiaismellakasta maan kongressitalossa.

TRUMP vahvisti torstaina jälleen uusia presidentin päätöksiä. Hän allekirjoitti esimerkiksi päätöksen, jolla kumottaisiin useiden yhdysvaltalaisten korkea-arvoisten ihmisten asiakirjojen salauksia.

Julkisiksi tulisivat ainakin Yhdysvaltain presidentin John F. Kennedyn, hänen presidentiksi pyrkineen veljensä Robert F. Kennedyn sekä kansalaisoikeustaistelija Martin Luther Kingin salamurhiin liittyvät asiakirjat. Kaikki kolme saivat surmansa 1960-luvun aikana.

Trumpin päätöksessä sanotaan, että on kansallisen edun mukaista julkaista kaikki salamurhiin liittyvät asiakirjat.

- Kaikki tulee paljastumaan, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

Trump julkisti jo ensimmäisellä kaudellaan vuonna 2017 suuren osan John F. Kennedyyn liittyvistä asiakirjoista. Bidenin hallinnon aikana asiakirjoja julkaistiin lisää, ja nyt niistä on jo lähes kaikki julkisesti saatavilla. Osa asiakirjoista on kuitenkin pidetty salattuna kansalliseen turvallisuuteen vedoten.

John F. Kennedyn murhaa tutkineen komission mukaan tämän murhasi Lee Harvey Oswald. Tämä ei ole kuitenkaan hiljentänyt kaikkia salaliittoteorioita.

Yksi näkyvimmistä salaliittoteorioiden levittäjistä on Robert F. Kennedy jr., joka on ehdolla Trumpin hallinnon terveysministeriksi. Rokotevastainen salaliittoteoreetikko on John F. Kennedyn veljen Robert F. Kennedyn poika.