Macron tapaamisen jälkeen: “Teemme yhdessä töitä sen eteen, ettei Venäjä voita”

Saksa, Ranska ja Puola lupaavat tehdä yhdessä töitä sen eteen, ettei Venäjä voita hyökkäyssotaansa Ukrainassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ranskan presidentti Emmanuel Macron puhui asiasta sen jälkeen, kun hän oli tavannut Berliinissä Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin ja Puolan pääministerin Donald Tuskin.

Macronin mukaan maat olivat myös yhtä mieltä siitä, etteivät ne hae suoraa konfliktia Venäjän kanssa.

- Aiomme jatkaa Ukrainan ja sen kansan tukemista niin pitkän kuin tarvitaan. Ja kuten olemme tehneet ensimmäisestä päivästä saakka, me emme koskaan kannusta eskalaatioon.

Scholzin mukaan liittolaismaat sopivat koalition luomisesta pitkän kantaman rakettien antamiseksi Ukrainalle.

RANSKAN, Saksan ja Puolan keskinäisen yhteydenpidon formaatti, niin kutsuttu Weimarin kolmio, luotiin vuonna 1991. Ne kaikki ovat Ukrainan tärkeitä tukijoita.

Scholz on saanut arvostelua osakseen, koska Saksa ei suostu antamaan Ukrainalle pitkän kantaman Taurus-ohjuksia. Saksan muu sotilaallinen apu Ukrainalle on kuitenkin ollut länsimaiden kärkikastia.

Politicon mukaan Berliinin keskusteluista odotettiin etukäteen haastavia, sillä Macron ja Scholz ovat yhä näkyvämmin eri linjoilla monista asioista. Macron esimerkiksi ajaa pontevasti Euroopan puolustuksen vahvistamista, kun taas Scholzin Saksa nojautuu turvallisuudessa yhä vahvasti Yhdysvaltoihin.

MACRON on myös viime aikoina koventanut retoriikkaansa Venäjää kohtaan, mikä on tuonut Ranskan lähemmäs Puolan linjaa. Macron esimerkiksi on sanonut, ettei lännen pidä sulkea pois joukkojen lähettämistä Ukrainaan. Scholz lyttäsi tämän lausunnon.

Macron varoitti jälleen länsiliittolaisia torstaina Ranskan television haastattelussa asettamasta itse itselleen rajoituksia Ukrainan tukemisessa. Hän selvensi aiempia lausuntojaan siltä osin, ettei maajoukkojen lähettäminen taistelemaan Ukrainaan ole nyt asialistalla, mutta muuten mieli on pidettävä avoimena.

- Jos Venäjä voittaa tämän sodan, Euroopan uskottavuus laskee nollaan, Macron perusteli haastattelussa.