Macronin tavannut Niinistö: ”Rauhan palauttaminen ja turvallisuuden ylläpitäminen Euroopassa ovat nyt tärkeintä”

Diplomaattiset ponnistelut Ukrainan sotaan liittyen jatkuivat maanantaina vilkkaina, kun länsimaiden johtajat keskustelivat Ukrainan tilanteesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentti Sauli Niinistö teki työvierailun Ranskaan, jossa hän tapasi Ranskan presidentti Emmanuel Macronin. Niinistö kiitti Macronia tapaamisen jälkeen Twitterissä ranskaksi ”avoimesta ja rehellisestä keskustelusta”.

- Rauhan palauttaminen ja turvallisuuden ylläpitäminen Euroopassa ovat nyt tärkeintä, Niinistö kirjoitti.

Presidentin kanslian mukaan Niinistö ja Macron keskustelivat Ukrainan sodan tilanteesta ja pyrkimyksistä saada aikaan tulitauko. Niin ikään presidentit keskustelivat EU:n vastauksesta Venäjän Euroopan turvallisuutta horjuttaviin toimiin.

- Otin myös esille kysymykset, jotka liittyvät tämänhetkiseen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun Suomessa, Niinistö totesi keskustelujen jälkeen.

Ennen Macronin tapaamista Niinistö kertoi Twitterissä tavanneensa myös niin Ranskan parlamentin ylähuoneen kuin alahuoneen ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajat.

Biden soitti yhteispuhelun useille Euroopan johtajille

Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskusteli puhelimitse Ranskan presidentin Emmanuel Macronin, Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin, Italian pääministerin Mario Draghin ja Britannian pääministerin Boris Johnsonin kanssa.

Valkoinen talo kertoi uutistoimisto AFP:lle, että länsimaiden johtajat puhuivat keskenään alle tunnin ajan ja kävivät läpi yhteisiä toimenpiteitä, jotka liittyvät Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan. Ainakaan alkuillasta Suomen aikaa puhelun sisällöstä ei ollut kerrottu tarkemmin julkisuuteen.

Länsimaat ovat toimittaneet muun muassa aseapua Ukrainaan, mutta presidentti Volodymyr Zelenskyi on toistuvasti pyytänyt länsimailta enemmän apua Ukrainan puolustamiseen.

Zelenskyi on pyytänyt muun muassa lentokieltoalueen perustamista Ukrainaan, jotta maa saisi turvaa Venäjän ilmaiskuilta. Yhdysvallat on kuitenkin ainakin tähän asti suhtautunut nihkeästi lentokieltoalueeseen, koska pelkäisi sen ajavan sotilasliitto Naton suoraan konfliktiin Venäjän kanssa.

Viime viikolla Biden kuitenkin ilmoitti Yhdysvaltain toimittavan Ukrainaan muun muassa Zelenskyin pyytämiä ilmatorjunta-aseita.

Myöhemmin tapaamiset EU:n ja Nato-kumppaneiden kanssa

Biden jatkaa oletettavasti keskusteluita lännen yhteisistä toimista, kun hän matkustaa tällä viikolla Eurooppaan. Hän tapaa muun muassa torstaina Brysselissä Nato-kumppaneita, G7-maiden sekä Euroopan unionin johtajia.

Bidenin on määrä perjantaina lähteä Puolaan, missä hän keskustelee muun muassa puolalaiskollegansa Andrzej Dudan kanssa. Venäjän hyökkäyksen lisäksi keskusteluissa on esillä humanitaarinen kriisi, jonka Venäjän perusteeton hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut.

STT – Sanna Raita-aho, Kirsti Karttunen, Eeva Nikkilä-Kiipula