Maltti on edelleen valttia

Koulujen viimeinen viikko ennen kesälomia polkaistiin tänään käyntiin. Kevätlukukausi on ollut kouluissa koronan vuoksi hyvin poikkeuksellinen. Lähes puolet siitä on menty etäopetuksella. Vielä huhtikuussa näytti vahvasti siltä, että kouluja ei avattaisi laisinkaan kevätlukukaudella. Olin itsekin lähes varma, että koko kevätlukukausi käytäisiin etäopetuksessa. Mitä pidemmälle kevättä edettiin, tilanne kuitenkin muuttui. Koronaviruksesta opittiin päivä päivältä enemmän ja alkukevään näkemys, että lapset tartuttavat kausi-influenssan tavoin muita ikäryhmiä enemmän, osoittautuikin vääräksi.

Kim Berg SDP:n kansanedustaja, Vaasa

Tutkimustulosten perusteella lapset sairastavat koronan selkeästi muita ikäryhmiä lievemmin oirein, mistä syystä he eivät myöskään tartuta virusta yhtä voimakkaasti kuin muut ikäryhmät. On hyvä kuitenkin huomioida, ettei tämä tarkoita etteivätkö he tartuttaisi virusta lainkaan.

Vaikka alun haasteiden jälkeen etäopetus sujui pääsääntöisesti yhä paremmin kevään edetessä, niin valitettavasti joidenkin lasten kohdalla etäkoulu ei ole sujunut ongelmitta. Varsinkin enemmän tukea koulunkäyntiinsä tarvitsevat lapset sekä sosiaalista tukea tarvitsevat lapset ovat kärsineet etäopetuksen aikana. Osa lapsista ja nuorista on jopa ”kadonnut” opettajiltaan. He eivät ole vastanneet viesteihin eivätkä puheluihin.

Hallitus päätyikin lopulta monipuolisen harkinnan jälkeen siihen, että kouluja koskevat koronarajoitukset purettiin ja kouluihin palattiin 14.5.2020. Lasten ja nuorten näkeminen lähiopetuksen alkaessa antaa opettajille paremman mahdollisuuden puuttua mahdollisiin ongelmiin. Joku lapsi uskaltaa ehkä kertoa huonoista kotioloistaan, kun kohtaa koulussa turvallisen aikuisen. On hyvin tärkeää, että etäopetuksen aikana ilmenneisiin ongelmiin voidaan puuttua ennen kesälomia, koska pitkittyessään ongelmien korjaaminen tulee entistäkin vaikeammaksi.

Saimme viettää viikonlopun jo hyvinkin kesäisessä säässä. Aurinko ja kesän saapuminen tuo hieman lohtua ihmisille tässä koronarajoitusten ajassa. Kesäiset kelit innostavat ihmisiä liikkumaan ulkona, mikä on hyvä asia. Liikunta, aurinko ja raikas ilma ovat mitä parhainta terapiaa ihmisen mielenterveydelle. Kesäiset kelit mahdollistavat myös ystävien ja isovanhempien turvallisemman tapaamisen ulkotiloissa. On kuitenkin edelleen hyvä pitää mielessä, että epidemiaa ei ole vielä selätetty. Riittävän fyysisen etäisyyden ylläpitäminen sekä käsihygieniasta huolehtiminen on edelleen pidettävä mielessä.

Hallitus antoi viime viikolla eduskunnalle esityksen tartuntalain väliaikaisesta muuttamisesta, joka mahdollistaa ravintoloiden avaamisen 1.6. asiakkaille tietyin rajoituksin. Ihmettelin täysistunnossa kokoomuksen kansanedustajien koronalinjauksien epäjohdonmukaisuutta. Tähän asti kokoomuksen riveistä on vaadittu hallitukselta entistä tiukempia rajaustoimia. Nyt kun hallitus esittää ravintolatoiminnan osittaista avaamista, syyttää kokoomus hallitusta holhoamisesta, ja ravintolatoiminta pitäisikin avata käytännössä heti kokonaan ilman rajoituksia. Missä johdonmukaisuus?

Ymmärrän hyvin ravintoloiden vaikean tilanteen. Osittainen avaaminen ei varmastikaan ole ravintoloille taloudellisesti kannattavaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että ravintoloiden rajoitukseton avaaminen saattaisi herkästi johtaa virusepidemian uuteen hallitsemattomaan nousuun. Valitettavasti juuri ravintolat ovat olleet epidemian alkuvaiheessa pahimpia tautipesäkkeitä, joista epidemia on levinnyt nopeasti. Vaikka nyt joissakin maakunnissa onkin hyvä tilanne tartuntojen suhteen, saattaisi ravintoloiden avaaminen hyvinkin nopeasti muuttaa tartuntatilanteen toiseen suuntaan.

Kirjoittaja on kansanedustaja (sd.) Vaasasta.