MaRan mielestä hallitus ei ymmärrä yrittäjien ja työntekijöiden ahdinkoa – ministeri vastaa: ”300 miljoonaa eurooppalaista pystyy jo nyt tulemaan vapaasti Suomeen ilman terveysturvallisuustoimia”

Hallitus antanut tänään myös esityksen eduskunnalle tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa olevien maahantulosäännösten jatkamiseksi. Säännöksillä pyritään suojelemaan väestön terveyttä ehkäisemällä ulkomaista alkuperää olevien koronavirustartuntojen leviämistä Suomeen. Rane Aunimo Demokraatti

Vastaavat tartuntatautilain säännökset ovat voimassa 15. lokakuuta 2021 asti ja nyt ehdotetuilla säännöksillä jatkettaisiin niiden voimassaoloa. Laki tulisi voimaan 16. lokakuuta 2021 ja lain väliaikaiset säännökset olisivat voimassa 31. joulukuuta 2021 saakka.

Matkailu- ja ravintola-alaa edustava MaRa on päätöksestä nyreissään.

”Esitys osoittaa selvästi sen, että hallitus ei ymmärrä, miten vaikeassa tilanteessa matkailualan yrittäjät ja työntekijät ovat. Yrittäjät ovat luottaneet siihen, että kun riittävä osa väestöstä on rokotettu, he voivat harjoittaa elinkeinoaan vapaasti ilman rajoituksia. Hallituksen esittämille rajoituksille ei ole enää väestön suojelusta ja viruksen leviämisestä aiheutuvia perusteita. Myös THL on kritisoinut voimakkaasti hallituksen esitystä toteamalla, että matkailijoiden mukanaan tuoma tartuntariski on mennyttä aikaa, koska on erittäin todennäköistä, että rokotekattavuus saavutetaan lokakuussa. Hallitus on tähän asti tukeutunut rajoituspäätöksissään voimakkaasti THL:n näkemyksiin. Miksi ne eivät enää kelpaa hallitukselle”, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kyseli tiedotteessa 15 minuuttia hallituksen tiedotustilaisuuden alkamisen jälkeen.

STM:n sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuus ja terveys -osaston osastopäällikkö Taneli Puumalainen sanoi infossa ymmärtävänsä hyvin, että ne toimialat, joihin on kohdistunut rajoituksia, toivoisivat, että heitä kohdeltaisiin eri tavoin.

– Haluaisin tähän huoleen kuitenkin todeta sen, että EU-kansalaisista jo aivan valtaosa on saanut kaksi rokotusannosta ja ehkä kääntäisin kysymyksen niin päin, että koskien turismia ja Suomeen maahantuloa kannattaisi monen muun maan tavoin painottaa sitä, että EU:n koronatodistuksella maahan pääsee vaivattomasti ja se mahdollistaa tämän matkailun.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) selvitti puolestaan hallituksen näkemyksiä rajoitusten jatkamisen välttämättömyyteen.

– Hybridistrategiassa lähdetään siitä, että Suomen avaaminen ja avattuna pitäminen nimenomaan täällä asuvien ihmisten näkökulmasta on olennaista. Näistä terveysturvallisuustoimista linjataan, myös niiden jatkosta, aika selkeäsanaisesti hybridistrategiassa.

Kiuru toisti, että hallituksen esityksen mukaisia terveysturvallisuustoimia on käytössä useissa EU-maissa.

– On hyvä muistaa, että jo nyt käytännössä rokotettujen osalta meille on mahdollisuus tulla täydellä hyväksytyllä rokotesarjalla sekä EU- että Schengen-maista. Hahmottelin, että 300 miljoonaa eurooppalaista pystyy jo nyt tulemaan vapaasti Suomeen ilman terveysturvallisuustoimia, nauttimaan Lapin ruskasta, hiihtelemään hangilla ja nauttimaan myös joulupukin maasta. Se on paljon se, mutta sen lisäksi hallitus on jo aiemmin tehnyt päätöksen, että myös muista maista rokotussuojan piirissä olevat pääsevät vapaasti matkustamaan.

– Suomen kannalta olennainen kysymys on se, avataanko ensin yhteiskunta ja lähdetään siitä, että rokotekattavuus on riittävä yhteiskunnan pitämiseksi auki ja sen jälkeen siirrytään rajoilla arvioimaan tulevaa säätelyä vai tehdäänkö se jo heti tilanteessa, jossa rokotekattavuus ei ole vielä riittävä.

Kiurun mukaan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että yhteiskunta saadaan auki ja se pysyy auki niin että rokottamattomien matkustajien terveysturvallisuus varmistetaan rajalla, jotteivat he aiheuta väestöleviämistä omissa toimissaan.

MaRa taas korostaa tiedotteessaan, että eduskunnan tulee hylätä hallituksen esittämä maahantulorajoitusten jatkaminen vuoden loppuun asti.

”Kansainvälisen matkailun elpyessä esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla on mahdoton tarkastaa todistuksia kaikilta matkustajilta ilman merkittäviä lisäresursseja ja maahantulon ruuhkautumista. Yhtä mahdoton tilanne on Pohjois-Suomen lentokentillä, kun joulun aikana pienille lentokentille saapuu vilkkaimpina päivinä yli 4 000 matkustajaa per kenttä. Suomen tulee vapauttaa ulkomailta Suomeen tuleva matkailu jo lokakuussa”, Lappi sanoo.