Marco Rubio: Venäjän tehtävä myönnytyksiä, mutta niin on ukrainalaistenkin

Yhdysvaltain todennäköinen seuraava ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltain tuleva hallinto pyrkii käyttämään ”rohkeaa diplomatiaa” lopettaakseen Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Maanantaina presidenttinä aloittava Donald Trump on nimittänyt Rubion ulkoministeriehdokkaakseen. Rubio puhui Ukrainan tilanteesta keskiviikkona senaatin vahvistamiskuulemisessaan.

- Tämän sodan täytyy loppua, Rubio sanoi.

- Se ei ole helppo pyrkimys. Mutta se vaatii rohkeaa diplomatiaa. Kaikkien on tärkeää olla realistisia. Venäjän federaation on tehtävä myönnytyksiä, mutta niin on ukrainalaistenkin.

Trump on sanonut aikovansa lopettaa sodan Ukrainassa mahdollisimman pian. Ukrainassa tämän on pelätty tarkoittavan sitä, että Yhdysvallat vähentää aseapuaan ja painostaa Ukrainaa alueluovutuksiin Venäjälle.

Floridalaissenaattori Rubio on ollut Ukrainan ja Naton tukija, mutta on sanonut, että sota päättyy väistämättä neuvotteluratkaisuun.

Rubion nimityksen ulkoministeriksi odotetaan saavan senaatin hyväksynnän. Myös monien demokraattisenaattoreiden uskotaan äänestävän hänen nimityksensä puolesta.

Rubiolta kysyttiin senaatin kuulemisessa myös Yhdysvaltain suhteesta Natoon. Hän sanoi, että sotilaallisesti pystyvät liittolaiset ovat Yhdysvalloille tärkeitä, ja pohti Naton roolia.

- Pitäisikö Yhdysvaltain ja Naton roolin 2000-luvulla olla ensisijainen puolustusrooli, vai enemmänkin perälauta hyökkäysten estämiselle, niin että alueen valtiot ottaisivat enemmän vastuuta?