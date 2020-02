Maria Ohisalo: ”Tilanne on tällä hetkellä rauhallinen” – ei vahvistettua tietoa siitä, että Turkki olisi avannut rajojaan syyrialaisille pakolaisille

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan tällä hetkellä ei ole vahvistettu tietoa, että Turkki olisi avannut rajojaan päästämään läpi Eurooppaan pyrkiviä syyrialaisia pakolaisia. Turkista kuuluneet puheet rajojen avaamisesta eivät ole peräisin maan hallituksen jäseniltä, Ohisalo sanoi.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Tilanne on tällä hetkellä rauhallinen. Viranomaiset Suomessa ja muualla EU:ssa seuraavat jatkuvasti miten tilanne elää, Ohisalo sanoi STT:lle.

Mistään viranomaislähteestä ei ole tällä hetkellä kantautunut tietoa, että tulijamäärät olisivat lähteneet nousuun tai että Turkki olisi erikseen ilmoittanut näiden rajojen avaamisesta.

Ohisalo huomauttaa, että kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Turkista kuuluu lausuntoja rajojen avaamisesta. Samankaltaisia on kuultu jo muutama kuukausi sitten.

Tällä haavaa ei Ohisalon mukaan ole näköpiirissä, että edessä olisi samankaltainen pakolaiskriisi kuin vuonna 2015. Sisäministeriö varautuu kuitenkin kaikenlaisiin skenaarioihin.

– Viranomaiset ovat käyneet läpi kertynyttä tietoa vuosilta 2015 ja 2016 ja analysoineet, miten voidaan toimia paremmin. Varautumissuunnitelmia on päivitetty ja toimintaa harjoiteltu.

Joissakin EU-maissa on alettu tehdä rajatarkastuksia Schengen-sisärajoilla. Suomen linja on, että tällaista pitäisi välttää, koska vapaa liikkuvuus on tärkeä asia sekä kansalaisille että yrityksille.

– Suomi on EU-puheenjohtajuuskaudella pitänyt esillä, että Schengen-sisärajojen tarkastukset pidettäisiin aika minimissä. Moni jäsenmaa on niitä tarkastuksia ottanut käyttöön ja sitten niistä on valitettavan usein tullut pysyvämpiä käytäntöjä, Ohisalo sanoi.