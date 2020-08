Marin: ”Muutama isompi kysymys nousee esille ensi vuoden budjettiin liittyen” – Vanhanen otti esille miljardien aukot: ”Sitä on nähty aikaisemminkin”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kommentoivat päivän budjettineuvotteluita Säätytalolla neuvottelujen päätteeksi. Vanhanen uudisti prosessia niin, ettei neuvotteluja käydä enää yksittäisten ministeriöiden kanssa vaan kaikki yhdessä pöydässä.

Rane Aunimo Demokraatti

– Muutama isompi kysymys nousee esille ensi vuoden budjettiin liittyen. Tietenkin tämä koronatilanne, edelleen tämä epävarmuus, joka meillä siitä johtuen on. Sitten kuntien taloudelliseen tilanteeseen liittyviä huolia. Veikkausvoittovarojen aleneman johdosta tietenkin järjestöjen tilanne on yksi sellainen iso kysymys, joka budjettiriihen tulee ratkaistavaksi.

Vanhanen pitää niin ikään kierrosta onnistuneena. Vanhanen puhuu ”herkkyyksistä, joita eri ministereillä ja puolueryhmillä on ensi vuoden budjettiin liittyen”.

– Epävarmuutta ensi vuoteen liittyen on paljon. Pääministeri hyvin totesi, että suurimpia yksittäisiä, avoimena olevia kysymyksiä ovat ehdottomasti kunnat ja Veikkaus. Ja sitten korona aiheuttaa varmasti ensi vuodellekin kuluja, ainakin rokotteiden osalta ja aika näyttää, toivottavasti ei kovin paljon muita. Aukkoja edelleen on ministeriöiden esitysten ja valtionvarainministerin esityksen välillä, voidaan sanoa miljardien ero siinä on. Se ei ole sinällään uutta, sitä on nähty aikaisemminkin.

Vanhanen sanoo, että päivän neuvotteluiden jälkeen kaikki ovat kartalla siitä, mitä odotuksia eri suunnilla valtionhallintoa on riiheä ajatellen.

Oppivelvollisuusiän pidentäminen ja muut oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät uudistukset nytkähtivät tiistaina eteenpäin, kun ministeriryhmä hyväksyi lakiluonnoksen sisällön. Lakiesitys eduskunnalle annetaan budjettilakina viimeistään 5. lokakuuta. Marin korosti jälleen, että oppivelvollisuuden eteneminen on hallituksen tärkeimpiä tulevaisuustekoja ja asia etenee.

– Oppivelvollisuuden laajentaminen on pitkällä aikavälillä sellainen kysymys, joka myös vahvistaa Suomen työllisyyttä eli aivan keskeisiä hallituksen prioriteettejä.