Marine le Pen: Tuomio ei haittaa – asetun presidenttiehdokkaaksi

Ranskalaispoliitikko Marine Le Pen ilmoitti tiistaina pyrkivänsä Ranskan presidentiksi. Le Penin viime vuonna saama virkakielto lyheni oikeuskäsittelyssä eilen, mikä antoi hänelle jälleen mahdollisuuden asettua ehdolle ensi kevään vaaleissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tänään olen ehdolla presidentinvaaleissa, Le Pen sanoi TF1-televisiokanavan haastattelussa tiistaina.

Ranskassa järjestetään presidentinvaalit ensi vuonna. Kyseessä olisi neljäs kerta, kun Le Pen asettuu ehdolle. Ensi vuoden vaaleja pidetään Le Penin ja hänen puolueensa Kansallisen liittouman tähän asti parhaana mahdollisuutena voittaa.

Ranskan istuva presidentti Emmanuel Macron ei voi enää asettua ehdolle jatkokaudelle.

PARIISILAINEN vetoomustuomioistuin lievensi tiistaina Le Penin viime vuonna saamaa tuomiota. Äärioikeiston kärkihahmo Le Pen tuomittiin silloin neljän vuoden vankeuteen ja sadantuhannen euron sakkoihin EU-varojen väärinkäytöstä.

Kaksi vuotta vankeustuomiosta määrättiin ehdollisena, ja loput Le Pen olisi voinut kärsiä pantarangaistuksena.

Tuolloin hänet tuomittiin myös viiden vuoden virkakieltoon. Le Pen kiisti syyllisyytensä ja valitti tuomiosta. Virkakiellon lyhentäminen mahdollisti Le Penin ehdolle asettumisen vaaleissa.

Uusi valitus lykkää tuomion toimeenpanoa, jolloin hän voisi kampanjoida ilman nilkkapantaa.

Pariisilainen vetoomustuomioistuin katsoi tiistaina Le Penin yhä syylliseksi, mutta päätti lyhentää virkakieltoa ja teki osan siitä ehdolliseksi. Tuomioistuin katsoi myös osan virkakiellosta jo suoritetuksi, sillä se astui voimaan jo viime vuonna.

Tuomioistuin määräsi tiistaina Le Penille kolme vuotta vankeutta, joista kaksi vuotta on ehdollista. Viimeisen vuoden Le Pen voi suorittaa pantarangaistuksena.

Tuomiosta voi valittaa vetoomustuomioistuimen käsittelyn jälkeen vielä maan korkeimpaan oikeusasteeseen. Le Pen sanoi tiistaina aikovansa tehdä niin.

Käytännössä uusi valitus lykkää tuomion toimeenpanoa, jolloin hän voisi kampanjoida ilman nilkkapantaa.

LE PENIN puolue Kansallinen liittouma voi myös halutessaan asettaa ehdokkaaksi vaaleihin tämän perintöprinssinä pidetyn Jordan Bardellan, joka nykyisin johtaa puoluetta.

Le Pen sanoi tiistai-iltana, että hän ja Bardella julkistavat presidentinvaalikampanjan lähiaikoina. Jos Le Penistä tulisi presidentti, suunnitelman mukaan Bardella nousisi pääministeriksi.

Bardella oli vuonna 2022 Le Penin oma poiminta puolueen johtoon tämän ollessa 27-vuotias nouseva tähti.

Nykyään 30-vuotias Bardella olisi nuori kandidaatti presidentiksi. Emmanuel Macron oli 39-vuotias, kun hänet äänestettiin virkaan vuonna 2017. Hänestä tuli tuolloin Ranskan siihenastisesti nuorin presidentti.

Le Monden mukaan Macron kieltäytyi kommentoimasta tuomioistuimen tiistaista päätöstä tuoreeltaan. Syyriassa matkannut Macron sanoi asiasta kysyneille toimittajille, ettei valtionjohdon sovi demokraattisessa järjestelmässä kommentoida tuomioistuinten päätöksiä.