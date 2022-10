Marinilta tiukka kuitti Bidenille: ”Tie ulos Ukrainan sodasta on se, että Venäjä lähtee ulos Ukrainasta”

Tie ulos Ukrainan sodasta on se, että Venäjä lähtee ulos Ukrainasta. Näin pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi Prahassa Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin puheita, joiden mukaan Biden ja virkamiehet Yhdysvalloissa etsivät diplomaattista ulospääsytietä Ukrainan sodasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Biden viittasi torstaina ydinsodan uhkaan ja sanoi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ei vitsaile puhuessaan mahdollisesta ydinaseiden tai biologisten tai kemiallisten aseiden käytöstä Venäjän sotavoimien alisuoriutuessa. Biden kuitenkin myös totesi, että ei ole mitään helppoa keinoa käyttää taktista ydinasetta päätymättä Harmaggedoniin eli lopunaikojen taisteluun.

Valkoinen talo on viestinyt toistuvasti, että merkkejä ydinaseiden käytön valmistelusta ei ole näkynyt Venäjällä.

Marin antoi kommenttinsa perjantaina aamulla Prahan linnan edustalla Tshekissä, jossa kokoontuu tänään EU:n poliittisten johtajien epävirallinen huippukokous.

Kokouksen asialistalla on lukuisia Venäjään liittyviä keskusteluja muun muassa Ukrainan tukemisesta, vastauksesta Venäjän sotatoimiin, energian hintakriisistä sekä yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta Euroopassa.

PÄÄMINISTERI MARIN sanoi uskovansa, että mahdolliset uudet pakotteet nousevat keskusteluun kokouksessa Prahan linnassa.

Hän totesi, että Euroopassa on tällä hetkellä hyvin huolestuttavia kehityskulkuja. Hän huomautti, että viime aikoina on nähty lisää huolestuttavia merkkejä, kuten Venäjän osittainen liikekannallepano, räjähdykset Nord Stream -kaasuputkissa, Venäjän Eurooppaa vastaan käyttämä energiaruuvi ja koventunut ydinaseretoriikka.

Marinin mukaan ilmassa olevat merkit kertovat siitä, että Venäjä on häviämässä ja pyrkii siksi aiheuttamaan hämmennystä, kaaosta ja pelkoa eurooppalaisissa valtioissa ja ihmisissä.

- Meidän reaktiommehan pitäisi olla täysin päinvastainen. Eli se, että me lisäämme tukeamme Ukrainalle. Me teemme voimakkaampia pakotteita. Me annamme enemmän ja painavampaa aseistusta Ukrainaan, humanitaarista apua ja rahallista tukea. Kaikin keinoin varmistamme, että Ukraina voittaa sodan.

MARIN OTTI KANTAA myös energia-asioihin toteamalla, että on oltava rohkeutta tehdä hyvin poikkeuksellisia toimia.

- Me emme enää elä siinä vanhassa maailmassa, jossa energian hinta määräytyy markkinoiden mukaan. Me näemme nyt, että energian kalliin hinnan taustasyynä on erityisesti tietenkin Putinin ja Venäjän Ukrainassa käymä sota ja se, että myös keinotekoisesti energian hintoja halutaan nostaa ylöspäin.

Perjantain epäviralliselta huippukokoukselta ei odoteta varsinaisia päätöksiä, vaan kokouksen aiheisiin palataan varsinaisessa huippukokouksessa Brysselissä 20.-21. lokakuuta.