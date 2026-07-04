Marjafirmoille ryöpsähti uusia korruptiosyytteitä

Suomalaisia marja-alan toimijoita vastaan on jälleen nostettu uusia syytteitä. Yritysten epäillään muun muassa lahjoneen Thaimaan virkamiehiä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Massiivisessa korruptiojutussa lahjussyytteisiin joutuu vastaamaan kaikkiaan 21 ihmistä ja yhdeksän marja-alan yritystä. Joukossa ovat muun muassa Polarica Marjahankinnan ja Kiantaman toimitusjohtajat, jotka on aiemmin tuomittu vankeuteen kymmenistä thaipoimijoihin kohdistuneista ihmiskaupoista. Tuomiot eivät ole lainvoimaisia.

Lapin käräjäoikeuden julkisten diaaritietojen mukaan rikosnimikkeet ovat törkeä lahjuksen antaminen ja lahjuksen antaminen. Tekoajat vaihtelevat heinäkuun 2020 ja heinäkuun 2023 välillä.

Epäiltyjen rikosten tekopaikkoja on useita: Rovaniemi, Lappeenranta, Suomussalmi, Kajaani, Oulu, Sotkamo, Mäntyharju, Mustasaari ja Posio.

Yhdeksän syytetyn osalta epäiltyjen rikosten tekopaikaksi on kirjattu ulkomaat eli todennäköisesti epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Thaimaassa.

JUTUSSA ON tehty myös 12 syyttämättäjättämispäätöstä. Niiden mukaan esitutkinnassa useiden suomalaisten luonnonmarjayritysten on epäilty lahjoneen thaimaalaisia virkamiehiä vuosina 2020-2023.

Syyttäjät huomauttavat, että Thaimaasta tulee vuosittain jopa tuhansia marjanpoimijoita Suomeen ja että marjanpoimijoilla on suuri merkitys marjayhtiöille.

- Esitutkinnan mukaan Thaimaan työvoimavirasto (DOE) on järjestelmällisesti vaatinut yrityksiä maksamaan poimijakohtaista lahjusmaksua, jotta he ovat antaneet poimijoille maastapoistumislupaan vaadittavan leiman eli käytännössä maastapoistumisluvan, sanotaan eräässä syyttämättäjättämispäätöksessä.

Lahjusmaksu on lähtökohtaisesti koskenut kaikkia luonnonmarjayhtiöitä.

Keskusrikospoliisin (KRP) esitutkinnan perusteella lahjusmaksun maksamisesta Thaimaassa ovat huolehtineet luonnonmarjayhtiöiden niin sanotut koordinaattorit, jotka ovat vastanneet muistakin poimijoiden Suomeen tulemiseen liittyvistä käytännön asioista, kerrotaan syyttämättäjättämispäätöksissä.

Syyttäjien mukaan esitutkinta-aineisto osoittaa, että lahjusmaksu on lähtökohtaisesti koskenut kaikkia luonnonmarjayhtiöitä.

- Se, että poimijat ovat päässeet matkustamaan, on vahva näyttö siitä, että maksu on maksettu DOE:n virkamiehille.

SYYTTEEN on saanut muun muassa Polarica Marjahankinta ja sen entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo. Kesäkuussa Lapin käräjäoikeus tuomitsi Kristolle kaksi ja puoli vuotta ehdotonta vankeutta 78 ihmiskaupasta ja Polarica Marjahankinnalle 150 000 euron yhteisösakon.

- Rikosepäily on alusta asti kiistetty perusteettomana ja myös syyte tullaan kiistämään, kommentoi lahjussyytteitä Kristoa ja Polaricaa edustava asianajaja Kai Kotiranta.

Lahjussyyte on nostettu myös marjayritys Kiantamaa ja sen entistä toimitusjohtajaa Vernu Vasuntaa vastaan. STT ei tavoittanut Vasuntaa tämän asianajajan kautta.

Lapin käräjäoikeus tuomitsi viime vuonna Vasunnan kolmen ja puolen vuoden vankeuteen 62 törkeästä ihmiskaupasta. Kiantamalle tuomittiin 100 000 euron yhteisösakko.

Lahjussyytteen on saanut myös Vasunnan ja Kriston liikekumppanina toiminut thaimaalainen Kalyakorn Phongphit. Asianajaja Jaakko Kuparinen kertoo, että syytteitä ei ole vielä annettu heille tiedoksi, joten asiaa ei tässä vaiheessa voida kommentoida tarkemmin.

Phongphit tuomittiin Kiantaman jutussa kolmen vuoden vankeuteen törkeistä ihmiskaupoista ja Polarican tapauksessa yhdeksän kuukauden vankeuteen perusmuotoisista ihmiskaupoista. Tuomiot eivät ole lainvoimaisia.

Kiantamaa koskevasta tuomiosta on valitettu hovioikeuteen ja Polaricaa koskevasta tuomiosta on ilmoitettu tyytymättömyyttä.

Thaimaassa kahden poliitikon ja viiden virkamiehen epäillään ottaneen vastaan käteislahjuksia.

Syytteen saaneiden joukossa on myös marja-alan konserni Arctic Groupin yritysten toimitusjohtajana aiemmin toiminut Janne Naapanki. Häntä edustava asianajaja Heikki Miettinen viestitti STT:lle, että Naapanki kiistää syytteen.

Naapanki on syytettynä myös Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa Arctic Groupia koskevassa thaipoimijoiden ihmiskauppajutussa. Naapanki on aiemmin kiistänyt kaikki häneen asiassa kohdistuvat rikosepäilyt.

KESÄKUUSSA 2024 STT uutisoi, että Thaimaan poliisin erikoistutkintayksikkö (DSI) tutkii Thaimaassa tapahtunutta epäiltyä korruptiota, joka koski Suomeen tulevista marjanpoimijoista vaadittua kynnysrahaa. Rikosepäily koski vuosia 2020-2023.

KRP kertoi vuonna 2022, että se on tehnyt yhteistyötä DSI:n kanssa.

Tämän vuoden tammikuussa thaimaalainen verkkojulkaisu Isaan Record kertoi, että Thaimaassa kahden poliitikon ja viiden virkamiehen epäillään ottaneen vastaan käteislahjuksia suomalaisiin marjayrityksiin kytköksissä olleilta välittäjiltä.

Lahjusten yhteissumman arvioidaan olevan yli 36 miljoonaa bahtia eli noin 950 000 euroa.

Isaan Recordin mukaan yhdessä tapauksessa entisen työministerin epäillään vastaanottaneen laatikon, jossa oli käteistä kolmen miljoonan bahtin eli lähes 80 000 euron edestä.

VUOSIKYMMENEN alussa Thaimaan työministerinä toimi Suchart Chomklin. Nykyään hän toimii ympäristöministerinä. Hän on kiistänyt kaikki lahjus- ja ihmiskauppasyytökset.

Lahjusepäilyt johtivat viime vuonna epäluottamuskeskusteluun, kun Suchart Chomklin toimi kauppaministerin varaministerinä.

- Haastan kenet tahansa esittämään todisteita, erityisesti laatikossa ollutta rahaa koskien. Sinä aikana, kun työskentelin työministeriössä, kukaan ei koskaan antanut minulle rahaa, ja haastan oikeuteen sellaisia syytöksiä esittävät, hän kommentoi keskustelun aikana.

Isaan Recordin mukaan DSI:n asiakirjoissa myös entisen liikenneministerin varaministerin epäillään pyytäneen rahaa marjavälittäjiltä.

DSI:n asiakirjat on toimitettu Thaimaan kansallisen korruption vastaiselle komissiolle NACC:lle arvioitavaksi.

Teksti: STT / Johanna Latvala