Markus Jokelalle 12000 euron palkinto

Patricia Seppälän säätiön kuvajournalistipalkinnon saa tänä vuonna kuvajournalisti Markus Jokela. Palkinnon suuruus on 12 000 euroa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Palkintoperusteluissa mainitaan, että Jokela palkitaan paitsi pitkästä ja monipuolisesta urasta valokuvaajana ja kuvatoimittajana, myös aktiivisesta roolista suomalaisen kuvajournalismin keskeisenä toimijana, mentorina ja suunnannäyttäjänä. Säätiön mukaan Jokelan lähestymistapa ja kuvakieli ovat vaikuttaneet suomalaiseen kuvajournalismiin laajasti.

Helsingin Sanomista vuonna 2019 eläköitynyt Jokela tunnetaan ennen kaikkea reportaaseistaan Ilkka Malmbergin työparina. Oleellista Jokelan tuotannossa on arkisuuden ja tavallisuuden havainnointi sekä osittain tahaton huumori.

Patricia Seppälän säätiön kuvajournalistipalkinto jaettiin nyt yhdettätoista kertaa.