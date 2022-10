Matias Mäkynen: ”Maksamme Putinin Euroopalle lähettämää laskua” – sivalsi perussuomalaisten lisäksi kokoomusta

SDP:n kolmas varapuheenjohtaja Matias Mäkynen piti sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheen eduskunnan välikysymyskeskustelussa energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta.

Välikysymyksen energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta jättivät perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt.

Mäkynen muistutti, että uniperin kaatuminen sekoittaisi energiamarkkinat sekä Euroopan talouden, ja että vielä heinäkuussa kokoomuksen Kai Mykkänen esitti, että Uniper pitäisi päästää konkurssiin.

”Tämä olisi johtanut Fortumin velkojen erääntymiseen ja ajanut yhtiön konkurssin partaalle. Uniper-sopimus on ”parasta mitä tässä tapauksessa pystyttiin odottamaan”, kuten Varman Risto Murto totesi. Myös markkinoiden on nähty arvostaneen ratkaisua, sillä ratkaisun myötä Fortumin markkina-arvo kasvoi 2 miljardilla eurolla. Kesään verrattuna markkina-arvo on kasvanut yli 3 miljardilla eurolla.”