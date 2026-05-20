20.5.2026 10:02 ・ Päivitetty: 20.5.2026 10:02

Matias Mäkysen mitta täyttyi: ”Todellisuudessa ihmiset ovat ymmärtäneet asian aivan oikein”

Nora Vilva

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen esittää kovia syytöksiä kokoomuksen suuntaan.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen sanoi eilen tiedotteessaan, ettei hallitus ole lakkauttamassa neuvoloita tai perheneuvoloita.

Partasen mukaan perheneuvoloiden osaaminen on tarkoitus koota osaksi uutta lapsiperhepalvelua, jotta perheet saisivat apua nopeammin ja sujuvammin yhdestä paikasta.

– Neuvolat eivät ole katoamassa mihinkään. Eikä tarkoitus ole myöskään lopettaa perheneuvoloiden arvokasta työtä. Päinvastoin: tavoitteena on, että perheet saavat tarvitsemansa tuen aiempaa helpommin ja ilman pompottelua.

Mäkysen mukaan hallitus esittää merkittäviä muutoksia perheneuvoloiden lakisääteisyyteen, henkilöstön pätevyysvaatimuksiin sekä leikkauksia rahoitukseen.

– Mikä on kokoomuksen vastaus ihmisten huoleen? Kun ihmiset sanovat ääneen, mitä todellisia vaikutuksia hallituksen päätöksillä on, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen syyttää heitä väärinymmärtämisestä. Todellisuudessa ihmiset ovat ymmärtäneet asian aivan oikein ja Partanen yrittää puhua mustaa valkoiseksi, Mäkynen sanoo omassa tiedotteessaan.

Mäkynen ihmettelee, että ”Partanen väittää kirkkain silmin, ettei hallitus ole lakkauttamassa perheneuvoloita”.

– Jos palvelun lakisääteisyys ja henkilöstön pätevyysvaatimukset poistetaan ja rahoitusta leikataan, niin mitä vaikeissa tilanteissa olevia lapsiperheitä auttavista perheneuvoloista todellisuudessa jää jäljelle?

Hallituksen esitys on lausuntokierroksella. Partasen mukaan lausuntokierroksella esiin nousseet huolet otetaan Partasen mukaan vakavasti, ja lakiesitystä voidaan vielä tarkentaa palautteen perusteella.

