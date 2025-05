Matias Marttinen lupaa kuunnella palkansaajapuolen näkemyksiä

Työministerin tehtävässä tänään aloittanut Matias Marttinen (kok.) sanoo, että ympäröivän maailman epävarmuuden takia Suomessa on tehtävä kaikki mahdollinen kasvun vahvistamiseksi.

Marttisen mukaan talouskasvu on myös työllisyyden kasvun edellytys. Marttinen sanoo aikovansa jatkaa edeltäjänsä Arto Satosen (kok.) aloittamia uudistuksia. Yrittämisen edellytyksiä pitää vahvistaa, jotta yritykset uskaltavat palkata väkeä, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hallituksen tavoite luoda hallituskauden aikana edellytykset 100 000 uuden työpaikan synnylle on kohdannut haasteita, kun työpaikkojen määrä on kasvamisen sijasta laskenut noin 50 000:lla. Marttisen mukaan hallitus tulee ilman muuta pitämään kiinni tavoitteistaan ja jatkamaan sovittuja työmarkkinauudistuksia.

Hän uskoo, että kehitys on jo lähtenyt oikeaan suuntaan.

- Nythän me jo näemme sen, että Suomen talous on kääntynyt kasvuun ja ennusteen valossa tulevina vuosina talouskasvu jatkuu. Nyt on tärkeää saada vahvistettua tuota kasvunäkymää entisestään, Marttinen rohkaisi.