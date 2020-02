Mauri Pekkarinen lataa suorat sanat pakolaispolitiikasta – ”Vai, että ’lähettävät ankkureiksi lapsiaan’”

Keskustan europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen kommentoi Twitterissä keskustelua siitä, että Suomi valmistelee alaikäisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden siirtoja Välimeren alueelta.

Turvapaikanhakijoita voidaan vastaanottaa enintään 175 henkilöä Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta sen mukaan, missä ihmisten tilanne on vakavin.

Pekkarinen puolustaa hallitusta varsin vahvoin sanankääntein.

– #Ankkurilapsiako? Vai, että ”lähettävät ankkureiksi lapsiaan Turkkiin, Kreikkaan” ym.hirvittäviin oloihin ja kuolemanvaaraan? Mitä on politiikko-äidillä mielessä,joka näin sanoo? Päätös ottaa 175 on ok. Väärin oli persuvuosina 2015-16, kun rajat oli hallitsematt.auki. Tuli ketä tuli, Mauri Pekkarinen päivittää.

Pekkarinen ei yksilöi, kenen lausuntoja hän kommentoi, mutta todennäköisesti kyseessä on perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra, joka oli tänään äänessä tv:ssä Ylen aamussa.

Sanaa ankkurilapsi Purra ei käyttänyt, mutta Purran viesti ohjelmassa oli sama kuin hänen ohjelman jälkeisessä tviitissään:

– Kommentoin asiaa Ylen aamussa. UNHCR:n mukaan Kreikan leireillä olevista alaikäisistä yli 90 prosenttia on sekä yli 14-vuotiaita että poikia. Kun suojelupaikka on saatu, käynnistyy välittömästi perheenyhdistämisprosessi. Ei ole mitään syytä, miksi se ei käynnistyisi, Purra tviittaa.

Reilu viikko sitten Suomen Uutisissa Purra on puhunut ”ankkurihenkilöistä”.

– Mielikuvapolitiikkaa on kuitenkin puhua alaikäisistä ja uutiskuvastossa esittää pieniä taaperoita, kun tosiasia on, että kyse on paljon vanhemmista ankkurihenkilöistä, joita vanhemmat lähettävät edellään Eurooppaan nimenomaan tekemään turvapaikan saamisesta ja perheenyhdistämisestä helpompaa, hän sanoi tuolloin.

Eräs keskustelija vastaa Pekkariselle, että keskustakin oli Sipilän hallituksessa.

– Taidan tietää ketkä oli tuolloin hallituksessa. Keskustasta en vaan ole yhdenkään keskustalaisen syyttäneen ”ankkurilapsipolitiikasta” Yksi Sipilän hallituksen puolueista näyttää noin tekevän. Ja se kuulostaa hirveän pahalta, Pekkarinen kuittaa.

Suomeen tuli vuonna 2019 noin 2500 turvapaikanhakijaa.

Helpottaakseen Välimeren alueen EU-jäsenmaissa olevien turvapaikanhakijoiden humanitaarista tilannetta, hallitusryhmät ovat sopineet haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden auttamisesta.

Käytännössä tämä tarkoittaa ensisijaisesti lapsia sekä yksinhuoltajaperheitä, joilla on todennäköisesti perusteet saada kansainvälistä suojelua ja jotka tulevat erityisen heikon turvallisuustilanteen maista, kuten Syyriasta ja Afganistanista. Turvapaikanhakijoita voidaan vastaanottaa enintään 175 henkilöä Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta sen mukaan, missä ihmisten tilanne on vakavin, sisäministeriö tiedotti tänään.

Muuttoliikepaineen kasvaessa Välimeren ulkorajavaltioiden vastaanottokapasiteetti voi ylittyä, kuten nyt on tapahtunut erityisesti Kreikassa. Tämän seurauksena turvapaikanhakijoille, ennen kaikkea lapsille, aiheutuu ylimääräistä inhimillistä hätää ja kärsimystä. Näitä ihmisiä vastaanottamalla Suomelle tarjoutuu konkreettinen mahdollisuus auttaa hädänalaisia ja samalla vastata YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n vetoomuksiin. Lisäksi Välimeren alueen EU-valtioilla on keskeinen rooli Eurooppaan kohdistuvan muuttoliikkeen hallinnassa, tiedotteessa kerrotaan.

Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien hakijoiden vastaanotosta aiheutuvat kustannukset voidaan sisäministeriön mukaan kattaa EU:n maahanmuuttorahaston (AMIF) kautta.

Nyt sovituilla toimilla vastataan akuuttiin tilanteeseen Välimeren alueella. Suomi haluaa edelleen osana EU:ta edistää ensisijaisesti kestävää ratkaisua, jolla uudistetaan yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä ja tehdään siitä toimiva myös kriisitilanteissa. Euroopan komissiolta odotetaan kevään aikana uutta ehdotusta turvapaikkapolitiikan uudistamisesta, sisäministeriö kertoo.

Suomeen tuli vuonna 2019 noin 2500 turvapaikanhakijaa. Luku on alhaisempi kuin turvapaikanhakijakriisiä edeltäneinä vuosina.

