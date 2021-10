”Me emme kannata sitä” – Hallitus torppasi kyselytunnilla EU-komission esittämän sosiaalirahaston

Perussuomalaiset nosti eduskunnan torstain kyselytunnilla tikun nokkaan komission esityksen ilmastotoimien sosiaalirahastosta, mikä on parhaillaan eduskunnan suuren valiokunnan käsittelyssä. Simo Alastalo Demokraatti

Sebastian Tynkkysen (ps.) mukaan EU:n elpymispaketin kohdalla tuli selväksi, että huonoimmin talouttaan hoitavat maat saavat palkkiokseen suurimmat rahat.

– Sosiaalisen ilmastorahaston seurauksena tämä sääntö on nyt saamassa uuden tarkennuksen, jonka mukaan mitä huonommin hoidat ilmastoasiasi, sitä suurempi palkinto on tiedossa, Tynkkynen sanaili ja kysyi havaitaanko hallituksessa tässä toistuvaa kaavaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi, ettei Suomi hyväksyisi toista elpymisvälinettä.

– Mitä tulee tähän sosiaaliseen ilmastorahastoon, myös tähän me olemme hallituksessa muodostaneet kantamme. Me suhtaudumme tähän erittäin kriittisesti ja tämä kanta on myös eduskuntaan toimitettu, Marin sanoi.

Komission esitys sosiaalisesta ilmastorahastosta on osa EU:n laajempaa ilmastopakettia. Esityksen mukaan EU voisi tukea sellaisten jäsenmaiden kotitalouksia, jotka joutuvat päästövähennysten vuoksi erityisen lujille. Käytännössä rahaa virtaisi esityksen mukaan nousevien sähkölaskujen kaltaisiin kuluihin erityisesti maissa, joissa päästöjä pitäisi voimakkaammin hillitä.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) muistutti Suomen pitäneen tärkeänä sitä, että ilmastopaketin kokonaisuudella päästään vähintään tavoiteltuun 55 prosentin päästövähennykseen.

– Olemme tähän sosiaalirahastoon suhtautuneet erittäin kriittisesti. Näemme sen tarpeen kyllä mitä tarvitaan oikeudenmukaiseen siirtymään, mutta olemme katsoneet, että olisi hyvä, että kansallisesti tehdään ennen kaikkea näitä toimia, Mikkonen sanoi ja muistutti Suomen tukevan kotitalouksia muun muassa öljylämmityksestä pois siirtymiseen.

”Siihen malliin ja sen logiikkaan ei istu ajatus siitä, että me maksaisimme muiden maiden sosiaalipolitiikkaa”

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoi komission kaavailevan sosiaalisessa ilmastorahastossaan päästökauppatulojen hyödyntämistä.

– Päästökauppaa laajennetaan tieliikenteeseen ja asumiseen. Siitä saatavilla tuloilla muodostettaisiin tällainen uusi ilmastotoimien sosiaalirahasto. Tehtäköön sekin selväksi, että Suomen hallitus ei sen tarkoitusperiä vastusta. Päinvastoin, me haluamme, etteivät tavalliset ihmiset joudu kärsimään ilmastotoimista. Mutta tätä ilmastorahastoa me katsomme erittäin kriittisesti, koska näillä uusilla EU:n omilla varoilla piti maksaa takaisin tämä EU:n elpymisvelka. Tästä kannasta me pidämme kiinni.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) muotoili hallituksen kannan sosiaalirahastoon selkeän kielteisesti.

– Me emme kannata sosiaalirahastoa osana ilmastopakettia, Saarikko totesi

Myös hän tähdensi, ettei ilmastotoimien laskun maksajiksi voi joutua yhteiskunnan pienituloisimmat. Saarikon mukaan Suomi puolustaa pohjoismaista hyvinvointimallia.

– Siihen malliin ja sen logiikkaan ei istu ajatus siitä, että me maksaisimme muiden maiden sosiaalipolitiikkaa.

Kai Mykkänen (kok.) sanoi sosiaalirahaston olevan väärin rakennettu. Puola saisi yli seitsemän miljardia ja Suomi muutaman sata miljoonaa, koska Suomi on jo tehnyt liikenteessä ja asumisessa päästövähennyksiä.

– Hyvä, että vahvistitte, että siihen haetaan liittoumaa ja kaadetaan tämä, Mykkänen kiitteli hallitusta.

Myös pääministeri Marin vahvisti, että hallitus ei pelkästään suhtaudu erittäin kriittisesti sosiaaliseen ilmastorahastoon.

– Me emme kannata sitä. Me näemme, että tämä on kansallista kompetenssia ja me emme myöskään näe tarvetta tämänkaltaiselle välineelle, koska katsomme, että näitä kysymyksiä, oikeudenmukaista siirtymää sitä, että pieni- ja keskituloiset eivät ilmastotoimista kärsi, pitää hoitaa kansallisella päätöksenteolla, Marin sanoi.