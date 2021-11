Mediaa syytetään ajojahdin lietsomisesta – kollegalta voimakas ulostulo Hanna Nohynekin puolesta

THL:ää ja kansallista rokoteasiantuntijaryhmä Kraria on syytetty muun muassa Iltalehdessä kolmannen rokotekierroksen liian hitaasta käynnistämisestä. Asialla ovat olleet lehden mukaan hallituslähteet. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kritiikin kohteena on muun muassa THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Kritiikkiä häntä kohtaan on esitetty samasta aiheesta myös Helsingin Sanomien mielipideosastolla.

Myös Krarin sihteerinä toimiva THL:n ylilääkäri Nonynek ei allekirjoita rokotustahtia kohtaan esitettyä kritiikkiä.

– Tällä hetkellä meillä on suositus kolmansille rokotuksille jo 2,5 miljoonalle ihmiselle. Suomeen on tulossa vuoden loppuun mennessä yhteensä 2,6 miljoonaa rokoteannosta. Hirveästi ylijäämää tälle vuodelle ei ole, Nohynek muistutti tänään Demokraatin haastattelussa.

Infektioepidemiologian dosentti, THL:n virkavapaalla oleva johtava asiantuntija Jussi Sane ihmettelee Twitterissä voimakkaasti Nohynekin kohtaamaa kritiikkiä. Hän puolustaa kollegaansa.

– Hanna Nohynek on kansainvälisesti tunnustettu rokoteskenen rock star. Hurjasti kokemusta Suomessa ja maailmalla.Tämä ilmeinen mutu-narratiiveihin perustuva median lietsoma ajojahti on sietämätöntä ja murentaa rakenteita mitä pitkään on rakennettu myös näitä tilanteita varten, Jussi Sane muun muassa kirjoittaa.

Lue Sanen tviitit alta:

2/4 Miten rakenteet toimivat ns sivistysvaltiossa jatkossa KUN pandemia on ohi? Voimme toki lakkauttaa THL:n, miksei myös STUK jne. Kuka vaan lobbaa äänekkäimmin kaupallisia intressejä unohtamatta. Pääsisimme maiden joukkoon missä tunnetusti laadukas, kustannustehokas tervhoito — Jussi Sane (@SaneEpi) November 29, 2021