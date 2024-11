Mediatieto: Etelä-Korealta ryhmä Ukrainaan – tarkkailee Pohjois-Korean joukkojen liikkeitä

Lehtitietojen mukaan Etelä-Korea aikoo lähettää henkilöstöä Ukrainaan tarkkailemaan Pohjois-Korean joukkoja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW kertoo eteläkorealaisen Hankyoreh-sanomalehden tiedoista.

Lehden mukaan Etelä-Korean presidentinkanslian virkamies on sanonut, että maalla on perusteltu tarve analysoida pohjoiskorealaisten sotilaallista toimintaa Ukrainan sodassa. Maa näkee tarpeelliseksi perustaa ryhmän tarkkailemaan Pohjois-Korean joukkoja ja taistelutilannetta, Hankyoreh raportoi virkamiehen sanoneen.

Torstaina Etelä-Korean puolustusministeri Kim Yong-hyun (kuvassa) sanoi, että päätös tarkkailuryhmän lähettämisestä voidaan tehdä ilman maan parlamentin hyväksyntää.

Uutistoimisto Yonhap uutisoi viime viikolla, että maan hallituslähteen mukaan Etelä-Korea harkitsee sotilashenkilöstön lähettämistä Ukrainaan. Uutistoimiston mukaan kyse on todennäköisesti tiedusteluyksikön henkilöstöstä.

AIEMMIN tällä viikolla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti keskustelleensa tehostetusta tiedusteluyhteistyöstä Etelä-Korean presidentin Yoon Suk-yeolin kanssa.

Sekä sotilasliitto Nato että Yhdysvallat ovat vahvistaneet, että tuhansia pohjoiskorealaisia sotilaita on lähetetty Venäjän itäosiin lähelle Ukrainan rajaa. Alueelle on Yhdysvaltojen mukaan saapunut jopa 8 000 pohjoiskorealaista.

Pohjois-Korean ulkoministeri Choe Son-hui on parhaillaan vierailulla Moskovassa, jossa hän keskustelee Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa. Venäjän ulkoministeriö kertoi perjantaina Lavrovin ottaneen Choen vastaan Moskovassa Jaroslavlin rautatieasemalla.

KIINA puolestaan sanoi perjantaina, että Venäjän ja Pohjois-Korean yhteistyön tiivistyminen on näiden maiden välinen asia. Kiinan ulkoministeriön mukaan asia ei kuulu Kiinalle.

- Pohjois-Korea ja Venäjä ovat kaksi itsenäistä valtiota. On niiden oma asia, miten ne kehittävät kahdenvälisiä suhteitaan, Kiinan ulkoministeriön edustaja Lin Jian sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kiina on Pohjois-Korean hallinnon tärkeä tukija ja Venäjän läheinen kumppani, joten pohjoiskorealaisjoukkojen tuleminen Venäjän tueksi on luonut lännen suunnalta painetta Kiinaa kohtaan. Ukrainan presidentti Zelenskyi on sanonut yllättyneensä Kiinan vaitiolosta asian suhteen.

Kiina sanoi, ettei se tunne Pohjois-Korean ja Venäjän yhteistyön yksityiskohtia.

- Kiinan näkökanta ei ole muuttunut, toivomme että osapuolet edistävät tilanteen liennyttämistä ja työskentelevät saadakseen poliittisen ratkaisun Ukrainan kriisiin.

Uutista täydennetty klo 11.16 Pohjois-Korean ulkoministerin vierailulla Moskovassa