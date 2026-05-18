Mehiläinen laajentaa Tanskan ja Norjan markkinoille

Terveyskonserni Mehiläinen ostaa Tanskan johtavan terveyspalveluyhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston kautta Norjaan ja Tanskaan, konserni kertoo tiedotteessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan satakunta lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä.

- Aleriksella on ainutlaatuinen asema Skandinaviassa, ja se tunnetaan korkeasta asiakastyytyväisyydestä ja laadusta. Yhdessä meillä on erinomaiset mahdollisuudet jatkaa erikoissairaanhoidon, digitaalisten palvelujen ja kliinisen laadun kehitystyötä, Mehiläinen-konsernin toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää sanoo tiedotteessa.

Kaupan toteutuminen vaatii vielä viranomaisten hyväksyntöjä.

MEHILÄINEN toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa, jossa se on toiminut vuodesta 2020 lähtien Meliva-brändillä.

Yritysoston jälkeen konsernilla olisi vastedes noin 60 000 työntekijää ja laskennallisesti kuutisen miljoonaa asiakasta.