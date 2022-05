”Meillä on yli 1 300 kilometriä yhteistä rajaa ennalta-arvaamattoman naapurin kanssa” – Kymäläinen kannatti Natoa jo 7 vuotta sitten

Hän kertoo tiedotteessa, ettei pääse koronatartunnan takia eduskunnan täysistuntoon keskustelemaan ja äänestämään asiasta.

Kymäläinen on ilmoittanut kannattaneensa jäsenyyttä jo vuodesta 2015 lähtien.

Hän toteaa, että Suomen pitkäaikainen turvallisuuspoliittinen linja on perustunut sotilaalliseen liittoutumattomuuteen, yleiseen asevelvollisuuteen, korkeaan maanpuolustustahtoon ja kansainväliseen puolustusyhteistyöhön.

– Maanpuolustuksemme on uskottavaa ja suorituskykyistä. Nyt Venäjän aloittaman täysimittaisen hyökkäyssodan myötä on kuitenkin käynyt selväksi, että sotilaallinen liittoutumattomuus ei enää ole vaihtoehto. Kun meillä on yli 1 300 kilometriä yhteistä rajaa näin ennalta arvaamattoman naapurin kanssa, meidän on tehtävä kaikki voitavamme kokonaisturvallisuutemme takaamiseksi.