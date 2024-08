Merihanhen ja kanadanhanhen metsästys pelloilta alkaa tällä viikolla

Merihanhen ja kanadanhanhen metsästys pelloilta alkaa lauantaina 10. elokuuta, kertoo Suomen riistakeskus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kanadanhanhen metsästys on sallittu koko maassa pelloilla, joiden tarkoitus on tuottaa satoa myytäväksi tai tuotantoeläinten ravinnoksi. Kanadanhanhen kannat ovat riistakeskuksen mukaan runsaat ja kestävät hyvin metsästyksen.

Merihanhen metsästys on sallittu vain rannikkoalueiden pelloilla. Merihanhelle on asetettu metsästäjäkohtainen kiintiö, joka on kaksi hanhea vuorokaudessa. Saaliit tulee kirjata Oma riistaan sähköisesti tai tiedot toimittaa kirjallisesti saalisilmoituslomakkeella Suomen riistakeskukselle.

Merihanhen kokonaiskannan pienentämiselle ei ole tarvetta. Laji on kuitenkin rauhoitettu sisämaassa ja metsästystä on rajoitettu rannikkoalueilla, koska lajin leviäminen sisämaahaan pyritään turvaamaan.