Merkel: ”Olemme vasta pandemian alussa”

Saksa on päässyt läpi koronavirusepidemian ensimmäisestä vaiheesta, mutta kamppailu virusta vastaan kestää vielä kauan, arvioi liittokansleri Angela Merkel saksalaismedioiden mukaan.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Olemme vasta pandemian alussa, Merkel sanoi.

Merkelin mukaan on myönteistä, että uusien tartuntojen määrä on kääntynyt laskuun ja taudin leviäminen vaikuttaa hidastuneen selvästi.

Merkelin mukaan edistys kuitenkin merkitsee, että rajoituksia voidaan alkaa asteittain purkaa. Koulut ja kaupat voidaan avata uudelleen, ja Bundesliigan pelit voivat jatkua.

Rajoitusten purkamisesta keskusteltiin keskiviikkona Merkelin ja osavaltioiden pääministerien kesken. Käytännössä toimet päätetään ja ilmoitetaan erikseen Saksan kuudessatoista osavaltiossa. Niistä Baijeri otti etunojaa ilmoittamalla jo ennen keskustelua, että ravintolat saavat avata 18. toukokuuta ja hotellit 30. toukokuuta.

Myös Niedersachsen, Mecklenburg-Etu-Pommeri, Saarland ja Sachsen-Anhalt ovat julkistaneet omia suunnitelmiaan, jotka koskevat palveluja hoivakodeista ravintoloihin.

Hätäjarru käyttöön, jos tartuntoja tulee liikaa

Merkelin mukaan osavaltiot ovat sopineet uudesta hätämekanismista, jonka mukaan rajoitustoimia voidaan palauttaa, jos tartuntojen määrä lähtee taas nousuun.

Jos seitsemän päivän aikana todetaan vähintään 50 uutta tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti, tulee paikallisten viranomaisten määrätä ihmiset pysymään kodeissaan.

– Meillä on varaa pieneen rohkeuteen, mutta meidän on edelleen oltava varovaisia, Merkel sanoi.

Monet rajoitukset pysyvät edelleen voimassa. Suuria yleisötapahtumia koskeva kielto on voimassa elokuun loppuun asti.

Ulkorajat pysyvät kiinni, ja saksalaisten edellytetään käyttävän maskia käydessään ostoksilla tai käyttäessään julkista liikennettä.

Saksassa on todettu yli 167 000 tartuntaa ja tautiin on kuollut lähes 7 000 ihmistä. Tilanne on siten parempi kuin muissa suurissa Euroopan maissa. Merkel on varoittanut, ettei hyviä tuloksia tartunnan rajaamisesta pidä heittää pois.