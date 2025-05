Merz: Saksan armeijasta tehdään Euroopan vahvin

- Tämä sopii Euroopan väkirikkaimmalle ja taloudellisesti vahvimmalle maalle. Ystävämme ja kumppanimme myös odottavat ja jopa vaativat sitä meiltä, Merz sanoi.

Toisen maailmansodan tapahtumien vuoksi Saksa oli pitkään haluton käyttämään runsaasti rahaa puolustukseensa. Kylmän sodan päättymisen jälkeen rahoitus laski rajusti, kun Saksa luotti sotilasliitto Natoon ja Yhdysvaltojen sotilasmahtiin.

Merzin mukaan armeijan vahvistaminen kuuluu hallituksen tärkeimpiin tavoitteisiin.

- Tavoitteenamme on Saksa ja samalla Eurooppa, joka on niin vahva, ettei sen tarvitse koskaan käyttää aseitaan. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen meidän on otettava suurempi vastuu Natossa ja EU:ssa.