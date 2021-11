”Metsäteollisuudella on merkittävä rooli suomalaisen hyvinvoinnin turvaamisessa” – Heinäluoma ja Lindtman vierailivat Kotkassa

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) ja sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vierailivat maanantaina Kotkassa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tiedotteen mukaan he saivat vierailullaan Kotkan torilla vahvaa evästystä kansalaisten peruspalvelujen turvaamiseen tulevassa hyvinvointialueuudistuksessa. Toisaalta Haminan‒Kotkan satamaan kuuluvan Mussalon sataman vierailulla he kuulivat toiveita hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen välttämättömien elinkeinoratkaisujen vauhdittamiseen.

Kotkan torilla todettiinkin, että hyvinvointi on mahdollista turvata parhaiten silloin, kun alueella on toimeentuloa ja hyvinvointia ja niiden rahoitusta turvaavaa elinkeinotoimintaa, jonka ansiosta myös alueen työllisyystilanne on hyvä.

– UPM:n Kotkaan suunnittelema biojalostamohanke pohjautuu raaka-aineen osalta pääasiassa metsän hakkuujätteen sekä paperi- ja puuteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen sekä tuotettavan biopolttoaineen toimittamiseen Euroopan markkinoille, Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen (sd.) totesi.

Virtasen mukaan tässä ketjussa HaminaKotkan Satama Oy:n Mussalon satama on toiminnallisesti ja logistisesti erittäin hyvä sijoittumispaikka ja UPM:n toivottavalla myönteisellä ratkaisulla on Kotkan lisäksi koko Kymenlaaksolle merkittävä taloudellinen ja työllistävä vaikutus.

– Metsäteollisuudella on merkittävä rooli suomalaisen hyvinvoinnin turvaamisessa myös menestyvän teollisuuden tuoman rahoituspohjan kautta, ja tämä merkitys on huomioitava myös EU:n metsästrategian valmistelussa metsän taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien näkökohtien tasapainottamisessa, Eero Heinäluoma sanoi Kotkan kaupungin ja HaminaKotka Satama Oy:n johdolle maanantaisella vierailullaan.

– Kaikissa Euroopan maissa ei ymmärretä, mitä metsä merkitsee yksittäiselle suomalaiselle tai koko suomalaiselle yhteiskunnalle; siksikin meidän on pidettävä kiinni päätösvallastamme suomalaisia metsiä ja niiden käyttöä koskien, hän sanoi tiedotteen mukaan.

Heinäluoma muistutti, että suomalaiset – onpa sitten kyse kansalaisista, päätöksentekijöistä tai elinkeinoelämästä – tietävät, mikä metsän merkitys hyvinvointiyhteiskunnassamme on.

– Tämä päätösvalta on pidettävä omissa käsissämme, toki yhteisiä eurooppalaisia linjauksia kehittäen ja kunnioittaen, hän sanoi.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi Kotkan vierailulla UPM:n suurinvestointia.

– Minusta UPM:n Kotkaan suunnittelema investointi on oivallinen esimerkki siitä, miten Kotkaa ja laajemminkin Kymenlaaksoa pystytään kehittämään yhdistämällä paikalliset mahdollisuudet ja osaaminen vallitsevaan megatrendiin, kuten tässä tapauksessa ilmastonmuutoksen torjumiseen, hän totesi.

Lindtman muistutti yhteistyön merkityksestä, ”kun kyse on miljardiluokan investoinnista, johon luonnollisesti varsinaisen tehtaan ja satamainfran lisäksi liittyy myös valtiovallalle esitettäviä toiveita esimerkiksi materiaalivirtojen turvallisten kuljetusreittien rakentamiseen”.

Lindtmanin mukaan kotimaahan suuntautuvan investoinnin varmistamiseksi tarvitaan ”saumatonta yhteistyötä investoijan, sijoittumispaikkakunnan sekä valtiovallan välillä”.

– Tulen omalla panoksellani sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana edistämään tämän miljardiluokan investointihankkeen myönteistä kehitystä, hän sanoi.