Meyerin Turun telakalle sopimus neljännestä Icon-luokan risteilyaluksesta

Meyer Turku on allekirjoittanut Royal Caribbean Groupin kanssa sopimuksen neljännestä Icon-luokan aluksesta ja kahdesta optiolaivasta, Meyer Turku kertoo.

Nyt vahvistetun tilauksen työllisyysvaikutuksen lasketaan olevan 13 000 henkilötyövuotta.

Meyer Turun telakalla rakennetaan parhaillaan Icon-luokan toista ja kolmatta alusta. Ne luovutetaan Royal Caribbeanille ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna.

Nyt tilattu neljäs alus luovutetaan vuonna 2027. Aluksen luovutettuaan Meyer Turku on rakentanut Royal Caribbean Groupille 28 vuoden aikana 21 alusta, telakka kertoo.

Telakka kertoo verkkosivullaan, että Icon-luokan aluksiin mahtuu noin 5 600 matkustajaa.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) kommentoi sopimusta Meyer Turun tiedotteessa.

- Tämä on hieno uutinen Suomelle. Royal Caribbeanin sitoutuminen ja investoinnit Suomeen kertovat paljon meriklusterimme vahvuudesta ja maailmanluokan telakoistamme, Orpo sanoo.

Royal Caribbean Groupin toimitusjohtaja Jason Liberty perustelee tilausta tiedotteessa sillä, että kysyntä ensi vuonna valmistuvaa sisaralusta Star of the Seasiä kohtaan on ollut vahvaa.

Uutista täydennetty klo 10.28.