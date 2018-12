Miapetra Kumpula-Natri näkee EU:n välineenä hallita globalisaatiota – ”EU on riittävän suuri vaikuttaakseen kansainväliseen kehitykseen, yksittäinen jäsenmaa on voimaton”

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin mukaan tulevaisuuden kannalta on tärkeää osoittaa, että EU pyrkii vahvistamaan kaikkien eurooppalaisten asemaa.

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd.) maskeerattiin tänä vuonna Demokraatin joulupukiksi. Haastattelussaan hän pohtii muun muassa Euroopan kuohuntaa.

Miapetra Kumpula-Natrin ensimmäinen kausi EU:n päätöksenteossa lähestyy loppuaan. Hän luonnehtii Euroopan tilanteen elämistä kautensa aikana: talousturbulenssi kääntyi vihdoin talouskasvuksi, mutta jätti jälkeensä köyhyyttä ja populismi alkoi nostaa päätään. Eurobarometrit näyttävät EU:n vahvistaneen suosiotaan kansalaisten keskuudessa, mutta toisaalta EU-kriitikot ja populistit porskuttavat edelleen.

– Onkohan niin, että kun maailmassa on käynnissä yhteiskuntia ravisuttavia murroksia, osa kaipaa jonkinlaista hidastusta tai paluuta turvalliselta tuntuvaan vanhaan. Siksi populistien löyhät ”meille, mutta ei muille” -vaalilupaukset purevat, Kumpula-Natri pohtii.

– Toiset syyttävät globalisaation haasteista EU:ta, vaikka itse asiassa se on väline vaikuttaa kehityksen suuntaan. EU on riittävän suuri vaikuttaakseen kansainväliseen kehitykseen, oli kyse sitten työntekijöiden, kuluttajien tai luonnon suojelusta, kauppasopimuksista, ihmisten liikkumisesta tai ilmastonmuutoksesta. Yksittäinen jäsenmaa taas on näissä voimaton, hän jatkaa.

”Huoli eriarvoistumisesta ja vain rikkaiden rikastumisesta on yksi Ranskankin tilanteen juurisyistä.”

Kansalaiset odottavat meppien etsivän vastauksia maarajat ylittäviin kiperiin kysymyksiin. Samalla osa kokee EU:n etäiseksi. Kumpula-Natrin mukaan tulevaisuuden kannalta onkin tärkeää osoittaa, että EU vaikuttaa ihmisten arjen tasolla positiivisesti ja että EU pyrkii vahvistamaan kaikkien eurooppalaisten asemaa.

– Brexit oli mielestäni hätähuuto. Sen puolesta äänestivät myös ihmiset, jotka olivat vientiteollisuudessa töissä ja joiden työpaikat hyötyvät sisämarkkinoista, kauppasopimuksista ja EU:n sisäisestä sääntelystä. He eivät vain nähneet sitä yhteyttä, että EU on tapa hallita globalisaatiota ja kasvattaa vaurautta. Ja kuten nyt näemme, Britanniassa ollaan aivan solmussa.

Kumpula-Natrin mukaan myös Ranskan keltaliivien mielenilmaukset ovat osoitus voimakkaasta patoutuneesta tyytymättömyydestä.

Kumpula-Natrin mukaan sosialidemokraattien tehtävä on kehittää EU:ta niin, että se todella on väline oikeudenmukaisuuteen. EU:n avulla tulee varmistaa, että esimerkiksi ilmastonmuutosta torjutaan tavalla, joka ei lisää hyvinvointi- ja tuloeroja.

– Huoli eriarvoistumisesta ja vain rikkaiden rikastumisesta on yksi Ranskankin tilanteen juurisyistä, hän sanoo.

Demokraatissa on jokavuotisena perinteenä piilottaa joku tavalla tai toisella julkisuudesta tuttu henkilö joulupukin parran taa. Lukijat saavat arvuutella kuvien ja vihjeiden avulla, kuka harmaiden hapsien takana lymyää. Punanutun henkilöllisyys paljastetaan aina joulun alla ilmestyvässä lehdessä.

