”Mieheni on aito ihminen” – Presidentti sai julkista tukea Melania Trumpilta republikaanien puoluekokouksessa

Yhdysvalloissa republikaanien puoluekokouksen toisena päivänä saatiin hieman vaihtelua yleiseen synkistelevään vireeseen, kun lavalle asteli presidentti Donald Trumpin puoliso Melania Trump.

Demokraatti.fi/STT

Melania Trump pitää harvoin pitkiä puheita julkisuudessa, ja hän on ollut vähemmän esillä mediassa kuin monet muut aiempien presidenttien puolisot. Melania Trump tarjosi tapahtumaan jokseenkin pehmeämpää sävyä, sillä hän otti puheessaan esille maan synkän koronapandemian uhrit ja myönsi kaikkien elämän muuttuneen merkittävästi sitten maaliskuun.

– Näkymätön vihollinen, covid-19, pyyhkäisi kauniin maamme ylitse ja vaikutti meihin kaikkiin, Melania Trump sanoi puhuessaan Valkoisen talon ikonisessa ruusutarhassa.

Hän kertoi tietävänsä, että monet ihmiset ovat ahdistuneita ja jotkut kokevat olonsa avuttomaksi.

– Haluan teidän tietävän, ettette ole yksin, hän jatkoi.

Presidentin puoliso vannoi, että hänen miehensä hallinto ei lakkaa taistelemasta sen eteen, että virukseen saadaan tehokas hoito ja että sitä vastaan kehitetään rokote, joka on kaikkien saatavilla.

Toisen päivän muissa puheissa käsiteltiin koronavirustilannetta hyvin vähän. Yleisteema oli sama kuin edellispäivänä: puheissa hehkutettiin presidentti Trumpia ja kritisoitiin demokraattien presidenttiehdokasta Joe Bidenia sekä maan entisen presidentin Barack Obaman hallintoa, jonka varapresidentti Biden oli.

Melania Trump puolestaan pidättäytyi kritisoimasta suoraan demokraatteja.

”Mieheni on aito ihminen”

Melania Trump lähetti terveisiään myös vanhemmille ja puhui uutiskanava CNN:n mukaan erityisesti sosiaalisesta mediasta ja teknologian haittapuolista. Hän osoitti viestinsä erityisesti kansakunnan äideille.

– Tämä moderni maailma liikkuu niin nopeasti. Ja lapsemme kohtaavat haasteita, jotka vaikuttavat vaihtuvan muutaman kuukauden välein. Aivan niin kuin minä, tiedän että monet teistäkin seuraavat, miten ilkeä ja manipulatiivinen sosiaalinen media voi olla, hän sanoi uutiskanavan mukaan.

Presidentin puoliso arvioi, että maa tarvitsee hänen miehensä johtajuutta nyt enemmän kuin koskaan. Melania Trump kertoi myös, että hänen miehestään tietää aina, mitä tämä ajattelee, koska hän on aito.

– Me kaikki tiedämme, ettei Donald Trump pidä tuntemuksiaan salassa. Me ansaitsemme kansalaisina täydellistä rehellisyyttä presidentiltämme.

Melania Trumpin puhe saanee paremman vastaanoton kuin hänen neljän vuoden takainen puoluekokouspuheensa. Tuolloin Melania Trumpin puhe sisälsi osuuksia, jotka vaikuttivat kopioiduilta Michelle Obaman vuoden 2008 demokraattien puoluekokouksessa pitämästä puheesta.

Eric Trump solvasi Bidenia

Trumpin perhe on vahvasti esillä puoluekokouksessa. Toisena päivänä kokouksessa puheen pitivät Melania Trumpin lisäksi muun muassa presidentin poika Eric Trump sekä nuorempi tytär Tiffany Trump.

Eric Trump lausui omassa puheessaan kovia sanoja isänsä haastajasta demokraattiehdokas Joe Bidenista. Eric Trump sanoi Bidenin olevan Kiinan edessä heittopussi ja kuvaili Bidenin olevan ”jättimäinen helpotus terroristeille”.

Puheensa lopuksi hän osoitti myös viestin suoraan isälleen. Eric Trump sanoi rakastavansa tätä ja kaipaavansa päivittäistä työskentelyä hänen kanssaan.

Tiffany Trump syytti puheessaan mediaa yhden totuuden mallista, jossa erilaiset mielipiteet ja näkökulmat pyritään hiljentämään.

Presidentin vanhin poika Donald Trump Junior puhui jo ensimmäisenä kokouspäivänä, ja presidentin vanhimman tyttären ja neuvonantajan Ivanka Trumpin odotetaan esiintyvän myöhemmin kokouksessa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan toiselta illalta vedettiin myös yksi puhuja pois viime hetkellä. Niin kutsutun ”enkeliäiti” Mary Ann Mendozan oli määrä kertoa siitä, miten hänen poikansa kuoli sen jälkeen, kun häneen osui rattijuoppo, joka oli maassa laittomasti.

Hänen esiintymisensä peruttiin, koska hän oli jakanut tviitin, jossa esitettiin antisemiittisiä salaliittoteorioita, joiden mukaan juutalaiset yrittävät valloittaa maailman.

Pompeon esiintymistä arvostellaan

Yksi illan kiistanalaisimmista osuuksista oli ulkoministeri Mike Pompeon esiintyminen. Pompeo on työmatkalla Lähi-idässä, ja hän piti puheensa hotellin katolta Jerusalemissa. New York Timesin mukaan Pompeon puhe on ensimmäinen kerta ainakin 75 vuoteen, kun maan ulkoministeri puhuu kansalliselle puoluekokoukselle.

Ulkopolitiikka on perinteisesti nähty sen verran pyhänä ja loukkaamattomana, että ulkoministerien on haluttu pysyttelevän puoluepolitiikan yläpuolella.

Lehden mukaan Pompeo on joutunut kritiikin kohteeksi sen vuoksi, että pitää puheen virallisella työmatkalla. Yhdysvalloissa on olemassa liittovaltion tasoinen asetus, joka kieltää liittovaltion työntekijöitä osallistumasta poliittisiin toimiin työajallaan. Edustajainhuoneen demokraatit ovatkin aloittaneet Pompeoon kohdistuvan tutkinnan.

Presidentin ulkopolitiikalle kiitosta

Ulkoministerin puhe keskittyi Trumpin ulkopoliittisen linjan kehumiseen.

– Presidentti Trump on laittanut Amerikka ensin -visionsa käytäntöön. Se ei ehkä ole tehnyt hänestä suosittua kaikkien maiden pääkaupungeissa, mutta se on toiminut, Pompeo sanoi.

Pompeo kiitteli muun muassa Trumpin tiukkaa linjaa Kiinaa kohtaan.

– Presidentti on laittanut Kiinan vastuuseen Kiina-viruksen peittelystä ja sen päästämisestä levittämään kuolemaa ja taloudellista tuhoa Yhdysvalloissa ja ympäri maailman.

Kiina-virus on termi, jolla Trump ja hänen kannattajansa ovat viitanneet koronavirukseen korostaakseen sen alkuperää.

Pompeo ylisti myös muita Trumpin ulkopoliittisia saavutuksia, kuten Yhdysvaltain Israelin-suurlähetystön kiistanalaista siirtämistä Tel Avivista Jerusalemiin, iranilaiskenraali Qassem Suleimanin surmaamista sekä diplomatiaa Pohjois-Korean kanssa.

Ulkopolitiikkaa sivusi puheessaan myös senaattori Rand Paul, joka on kannattanut Yhdysvalloille nykyistä pienempää roolia ulkomaisissa konflikteissa.

– Emme saa jättää vertamme ja rahojamme Lähi-idän kahakoihin. Trump on ensimmäinen presidentti sukupolveen, joka pyrkii lopettamaan sotia eikä aloittamaan niitä, Paul sanoi ja kritisoi Bidenia muun muassa Irakin sodan puolesta äänestämisestä.

Paulin mukaan Bidenin valinta presidentiksi tietäisi Lähi-idän konfliktien pitkittymistä.

Trumpin toimia kokouksen aikana kritisoidaan

Presidentti itse teki puoluekokouksen toisena päivänä yllätysesiintymisiä. Ensin hän armahti esinauhoitetulla videolla pankkiryöstäjä Jon Ponderin, joka on aloittanut ohjelman, jonka tavoitteena on auttaa vankeja integroitumaan uudelleen yhteiskuntaan. Tämän jälkeen hän esiintyi videolla valvomassa seremoniaa, jossa myönnettiin kansalaisuus viidelle siirtolaiselle.

Uutiskanava CNN piti Trumpin esiintymisiä esimerkkeinä siitä, että hän käyttää valtaoikeuksiaan poliittisen edun tavoitteluun. Esimerkiksi armahdusoikeus on yksi presidentin laajimmista valtaoikeuksista, jonka perustuslaki tarjoaa, ja hän näytti hyödyntävän sitä saadakseen itselleen positiivista tv-näkyvyyttä. Trump on aiemmin armahtanut muun muassa poliittisia liittolaisiaan.

Häntä on jo aiemmin syytetty eettisten sääntöjen rikkomisesta, koska hän pitää myöhemmin tällä viikolla puheensa Valkoisesta talosta. Valkoinen talo on presidentin virka-asunto, jota ei ole tarkoitettu puoluepoliittiseen kampanjointiin. Myös molemmat toisena kokouspäivänä esitetyistä videoista oli kuvattu Valkoisessa talossa.

Puoluekokous jatkuu ensi yönä, jolloin ohjelmassa on muun muassa varapresidentti Mike Pencen puhe. Kokous päättyy Suomen aikaa perjantaina aamuyöllä, jolloin Trump pitää linjapuheensa Valkoisen talon edustalta.

STT–Arttu Mäkelä, Anssi Rulamo