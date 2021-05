Mielenterveyteen panostaminen on investointi tulevaisuuteen siinä missä muutkin investoinnit

Tamperelainen Lotta Reito on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä (YTM) ja hän työskennellyt yli 7 vuotta lastensuojelun avohuollossa. Käytännössä Reito tekee töitä erilaisia lastensuojelun ja muita palveluita tarvitsevien lasten ja perheiden kanssa. Hän pyrkii tukemaan perheissä sellaisia muutoksia, että lasten ja vanhempien olisi mahdollista ja hyvä asua kotona yhdessä. Jyrki Liikka

– Työssäni kohtaan koko ihmiselämän kirjon, eikä lastensuojelun avun tarvitseminen ns. katso tilinauhaa. Lastensuojelun palveluita saa tarvita ihan jokainen perheen lähtökohdista huolimatta, Reito sanoo.

Reito on pohtinut pitkään politiikkaan lähtöä.

– Minua on mietityttänyt, olenko liian ”yhden asian ihminen”, toisin sanoen sote-asioiden. Vaaleihin valmistautuessa moni muukin asia on alkanut kiinnostaa, kuten ympäristö-, joukkoliikenne- ja asumisasiat.

Sote-asiat ovat kuitenkin hänen vahvuutensa. Reito on suorittanut alalta yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon ja lisäopintoja sekä työskennellyt pitkään kunnallisissa sosiaalipalveluissa.

Lisäksi hän harrastaa sosiaalialan ammattiyhdistystoimintaa ja on mukana erilaisissa toimielimissä, joissa työstetään mm. sosiaalialan työskentelyolosuhteita ja alueellisia sote-uudistusasioita.

Sote-uudistuksessa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota so-asioihin, ei vain te-asioihin

– Haluan toisaalta tuoda erityisesti esiin, että sanaa ”sote” käyttämällä tunnutaan viittaavaan liian usein lähinnä terveyspalveluihin. Sote-uudistuksessa ei ole kyse ainoastaan siitä, miten varmistetaan terveyspalveluiden saatavuus, vaan esimerkiksi miten nopeasti päästään terveyskeskukseen lääkärille tai saadaanko Coxan ja Sydänsairaalan palvelut säilytettyä.

Terveyspalveluiden ohella uudistuksessa määritellään uudella tavalla lasten, nuorten, lapsiperheiden, aikuisten ja työikäisten, vammaisten, maahanmuuttajien, ikääntyneiden, asunnottomien ja päihde- ja/tai mielenterveysongelmista kärsivien sosiaalipalveluiden järjestäminen.

– Kovin moni ei voi sanoa, että ei kuuluisi mihinkään näistä ryhmistä, minkä vuoksi sote-uudistuksessa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota so-asioihin, ei vain te-asioihin.

Sosiaalipalvelut eivät ole terveyspalveluille alisteisia, vaan sosiaalisten tekijöiden edistämisellä on suuri merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamisessa terveyspalveluiden rinnalla.

– Sote-uudistukseen valmistautuminen kuntatasolla onkin yksi tärkeimmistä vaaliteemoistani. Emme voi tuudittautua siihen, että hyvinvointialueet ”tulevat”. Meidän pitää olla aktiivisesti valmistautumassa uudistuksen toteutumiseen ja taata kunnan toimintakyky ja turvata kuntalaisten hyvinvointi historiallisen suuressa uudistuksessa.

Minuun on kotikasvatuksessa iskostettu kiistaton usko ihmisten arvokkuuteen, tasa-arvoon ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen

Reito muistuttaa, että sote-uudistus koskettaa myös valtavaa määrää kunnalla työskenteleviä ihmisiä. Siksi sen toteutuminen on myös työhyvinvointikysymys.

– Koen, että minulla on karttunut kunnallispoliittista päätöksentekoa varten tuntumaa kuntalaisten arjesta ja hyvinvointihaasteista. Työskentelen sosiaalipalveluiden ytimessä ja tehtävissä, joissa minun pitää hallita asiakkaiden palvelukokonaisuuksia ja toimia eri palveluiden rajapinnoilla.

Työssä hän kohtaa myös tilanteita, joissa palveluita on riittämättömästi tai niitä ei ole.

Reitoa vaivaa erityisesti lasten, nuorten ja aikuistenkin mielenterveyspalveluiden tilanne Tampereella. Aihe on syystäkin monen ehdokkaan asialistalla.

– Minulle nämä eivät ole ainoastaan teemoja paperilla tai numeroita tilastoissa, vaan työssäni kohtaamia, apua tarvitsevia ihmisiä, jotka ansaitsisivat parasta mahdollista apua. Mielenterveyteen panostaminen on investointia tulevaisuuteen siinä missä muutkin investoinnit.

Tärkeimpiä arvoja elämässä ja politiikassa Reitolle ovat toisista välittäminen, solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus.

– Nämä ovat ne linssit, joiden kautta katson maailmaa. Ne motivoivat minua puuttumaan niihin rakenteellisiin asioihin, jotka vaikuttavat hyvinvointierojen syntyyn kuntalaisten arjessa.

Nämä samaiset arvot ohjasivat hänet myös demariksi.

– Minuun on kotikasvatuksessa iskostettu kiistaton usko ihmisten arvokkuuteen, tasa-arvoon ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.

Kenenkään ei tarvitse pärjätä maailmassa yksin.

– Olen aikuisiälläni kokenut mahdottomaksi sen, että en yrittäisi vaikuttaa siihen, että nämä arvot toteutuisivat yhteiskunnassamme paljon paremmin. Siksi olen sosiaalityöntekijä ja siksi olen demari.

Vaikka Reito on ensimmäistä kertaa ehdolla, hänellä on yli 10 vuoden kokemus erilaisista järjestötoiminnan tehtävistä. Niissä hän on saanut kokemusta mm. johtamisesta, vaikeiden päätösten ja kompromissien tekemisestä sekä eri näkökulmien yhteensovittamisesta.

– Lähdin ehdolle myös siitä syystä, että minulla on poliittisessa päätöksenteossa ja yhteistoiminnassa tarvittavia ominaisuuksia. Usein järjestöjen hallitustoiminnassa saa hyvän johdantokurssin diplomatian alkeisiin, ja uskoisin, että tämän kautta minulla on annettavaa myös rakentavan ja asiallisen päätöksenteon kulttuurin edistämisessä.

Kotiosoitteiden ja työpisteiden muuttuessa on voinut luottaa siihen, että Nysse hoitaa homman

Sote-asioiden lisäksi Reito haluaa edistää ympäristöasioita.

– Luontoalueiden monimuotoisuuden säilyttäminen ja ympäristövaikutusten arviointi päätöksenteossa ovat tärkeitä siksikin, että meillä kaikilla on vastuu tehdä kaikki voitavamme ilmastonmuutoksen haittojen vähentämiseksi. Luonnossa liikkumisen mahdollisuudet edistävät myös kuntalaisten hyvinvointia.

Reito on asunut Tampereella Hervannassa, Kalevassa ja nyt Leinolassa, ja jokaisesta kodista on päässyt helposti metsään ja luontoon.

– Ympäristöasioihin kuuluu myös toimiva joukkoliikenne. Kotiosoitteiden ja työpisteiden muuttuessa on voinut luottaa siihen, että Nysse hoitaa homman.

Vielä tammikuussa Reitokaan ei tiennyt, millainen kevät oli edessä. Vaalien siirtyminen oli harmillista, mutta se antoi lisäaikaa pohtia vaaliteemoja ja viestejä.

– Kuntavaalikampanjassani seuraavia askeleita ovat näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa, vaaliteemojen kirkastaminen ja avaaminen somepäivityksissä sekä äänestäjien tavoittaminen.

– Tämä tuntuu suurelta haasteelta, koska vaaliasioita kotisohvalta koneelta käsin tehden yhteys muuhun maailmaan tuntuu etäiseltä. Katsotaan kuitenkin, millaiseksi vaalipöhinä vielä muodostuu, kun päästään lähemmäksi vaalipäivää, Reito sanoo.