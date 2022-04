Mies ajoi auton edessä maanneen naisen päälle – syyttäjä vaatii ehdollista

Käsittely alkoi keskiviikkona Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.

Jutussa on kyse syksyn 2020 tapahtumista, kun nainen kuoli jäätyään henkilöauton alle puristuksiin kuopiolaisella omakotitaloalueella.

Syyttäjän mukaan mies aiheutti naisen kuoleman ajamalla maassa auton edessä maanneen naisen päälle. Nainen kuoli tapahtumapaikalla.

- Huomioiden (miehen) päihtymystila, tapahtuma-olosuhteet ja se, että hän ei ole ennen ajamista varmistunut siitä, että auton edusta on vapaa, vaikka hän on juuri poistanut (naisen) auton edestä, on rikosta myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä, syyttäjä kirjoittaa haastehakemuksessaan.